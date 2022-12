Un nouveau directeur pour le Conservatoire d'art dramatique de Montréal

QUÉBEC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Geoffrey Gaquère au poste de directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM). La nomination a été approuvée lors de la séance du conseil du 9 décembre dernier.

Geoffrey Gaquère, nouveau directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Photo par : Éva-Maude TC (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Geoffrey Gaquère est originaire de la Belgique où, de 1993 à 1996, il y a étudié l'interprétation théâtrale au Conservatoire de Bruxelles. C'est toutefois au Québec qu'il a complété sa formation en jeu, à l'École Nationale de Théâtre du Canada, sous la direction d'André Brassard et d'Alice Ronfard, après avoir été séduit par un spectacle des finissant.e.s, mis en scène par Wajdi Mouawad.

Depuis sa sortie de l'école il y a 22 ans, Geoffrey Gaquère a travaillé comme comédien dans plusieurs compagnies de théâtre de renom, telles que le Théâtre du Nouveau Monde, Théâtre Denise-Pelletier et Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui. En parallèle, il a poursuivi une carrière de metteur en scène centrée sur la création, notamment à La Licorne et au Rideau Vert.

Depuis 2014, M. Gaquère était directeur artistique et codirecteur général du Théâtre Espace Libre. Durant son passage, il aura travaillé sur plusieurs fronts afin de déployer un plan stratégique qui amènera des résultats concrets et positifs pour l'institution. Le 15 juin dernier, avec un sentiment de fierté et du devoir accompli, Geoffrey Gaquère avait décidé de passer le flambeau. Son départ d'Espace Libre prévu pour le mois de juin 2023 se fera plus tôt qu'annoncer, puisque son entrée en fonction comme directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal est prévue pour le 9 janvier prochain.

Très engagé dans le milieu théâtral, M. Gaquère est particulièrement sensible aux défis auxquels fera face la nouvelle génération d'interprètes et de créateurs. Il aspire à mieux les outiller pour leur passage à la pratique professionnelle en leur insufflant la passion, la curiosité et le dépassement de soi. « Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est un chef de file au sein de notre milieu et c'est avec grand enthousiasme que je me joins à cette institution. J'ai hâte de collaborer avec ses professeur.e.s, son personnel et ses étudiant.e.s pour qu'ensemble nous continuions à générer une force d'attraction qui aspire dans notre enceinte les interprètes de demain » affirme Geoffrey Gaquère.

M. Marc Hervieux, directeur général du CMADQ, est très fier d'accueillir M. Gaquère au sein de l'équipe du Conservatoire à titre de directeur d'établissement. Son parcours professionnel varié, ses qualités humaines et sa vision créative lui permettront de guider l'équipe en place et de poursuivre l'excellent travail accompli durant les dernières années.

M. Hervieux souhaite également remercier et saluer M. Benoit Dagenais qui prendra sa retraite le 22 décembre prochain, quittant ainsi ses fonctions de directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. M. Dagenais a fait son entrée au CADM en 1993 comme professeur, poste qu'il a occupé jusqu'en 2021. En 2007, il a assuré la direction par intérim et c'est en 2012 qu'il a pris les rênes de la direction à titre de directeur du CADM. Il aura consacré tout près de trente ans à léguer son savoir et à partager son enthousiasme ainsi que sa passion pour le théâtre.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois‑Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

