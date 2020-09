Un nouveau concours international piloté par des étudiants de l'ITHQ : Compétition Hôtelière pour les Meilleurs Talents en Leadership - Most Talented Leaders Hospitality Challenge

Deux études de cas

Les candidats du concours MTLHC devront résoudre deux études de cas axées sur le leadership. Celles-ci se concentreront respectivement sur la gestion des opérations, puis sur la gestion d'enjeux de haut niveau dans le contexte de crise sanitaire que l'on connaît. Les Groupe ÉPIK Collection et Fairmont Le Château Frontenac ont généreusement accepté de donner de leur temps et de partager leur expérience avec les équipes sélectionnées, croyant fermement à l'importance de la formation pour assurer la relève de l'industrie.

Un jury prestigieux

Le jury de cette première édition du MTLHC sera composé de 9 professionnels réputés de l'industrie de l'accueil canadienne : Florence Barbeau (MTLab), Chantal Casavant (ITHQ), Mylène Gagnon (Tourisme Montréal), Daniel Gallant (Groupe ÉPIK), Ken Hall (Château Frontenac), Pierre Jotterand (Château Frontenac), Christina Poon (W Montréal), Bill Stone (Knightstone Hotel Group) et Olena Zamkova (Groupe ÉPIK).

« Il est primordial de s'investir dans son industrie et de démontrer de l'ouverture envers notre relève. La vivacité d'esprit des plus jeunes, leur créativité et parfois même leur originalité sont des qualités qui dynamisent notre domaine et qui enrichissent nos façons de faire. La corrélation est simple : plus notre relève sera qualifiée, plus performante elle sera, car c'est elle qui dressera l'expérience hôtelière de demain. » - Christina Poon, Directrice générale du W Montréal

Les inscriptions au concours MTLHC se poursuivent jusqu'au 9 octobre 2020. Pour plus d'information ou pour s'inscrire, visitez le www.mtlhc.com et suivez MTLHC sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram.

