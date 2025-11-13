/R E P R I S E -- Avis aux médias - Non aux dérives de la CAQ! - L'APTS manifestera devant l'Assemblée nationale/

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Québec impose des compressions draconiennes dans les services publics et multiplie les projets de loi qui fragilisent les droits et libertés des Québécois•es, plus d'un millier de membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) manifesteront devant l'Assemblée nationale du Québec demain, le 13 novembre, à compter de 11h15, afin de dénoncer les dérives autoritaire, conservatrice, électoraliste et antidémocratique de la CAQ.

« Le Québec mérite mieux qu'un gouvernement à la dérive et qui sacrifie les services publics pour tenter de se faire réélire », souligne Robert Comeau, président de l'APTS. « Il faut mettre un frein à son mépris pour les principes démocratiques et les droits fondamentaux. Nous ne laisserons pas François Legault entraîner tout le Québec dans son naufrage ».

Les membres de l'APTS seront rejoints dans cette manifestation par Christian Daigle, président du SFPQ, Nadine Bédard-St-Pierre, 1ère vice-présidente de la CSQ et Martin Trudel, 3e vice-président du SPGQ.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation de l'APTS Quand : Jeudi 13 novembre à 11h15 Qui : Robert Comeau, président de l'APTS Christian Daigle, président du SFPQ Nadine Bédard-St-Pierre, 1ère vice-présidente de la CSQ Martin Trudel, 3e vice-président du SPGQ Où : Devant l'Assemblée nationale 1150, avenue Honoré-Mercier, Québec, G1A 1A3

