La qualité des images est la fondation des téléviseurs. Fisher Yu a déclaré : « En tant que commanditaire officiel de l'EURO 2020, nous proposerons une version personnalisée de la série EURO 2020 ULED U7 aux amateurs de soccer du monde entier. » Hisense, qui lancera chaque année de nouveaux téléviseurs laser lors du salon CES, offrira cette année une gamme complète de téléviseurs laser TriChroma de 75 po à 300 po, annonçant le début d'une nouvelle ère pour le téléviseur laser TriChroma. Le nouveau téléviseur laser TriChroma adopte l'architecture de source lumineuse laser rouge-vert-bleu (RVB). Des lasers de différentes couleurs sont assemblés séparément et contrôlés avec précision, ce qui permet d'obtenir des couleurs plus pures. Ce produit améliore la luminosité des pixels de 20 % et procure une intensité de lumière de 430 nits. De plus, la norme de gamut de couleurs la plus élevée du téléviseur peut atteindre 107 % de la norme BT2020, et la couverture de la gamme de couleurs peut atteindre jusqu'à 151 % de la norme de couleur du film DCI-P3, soit près de 50 % au-delà du cinéma haut de gamme.

Les applications représentent l'âme du téléviseur. Selon Fisher Yu, ces écrans sont essentiels à la reconstruction de notre mode de vie en raison de leur valeur et de leur fonction uniques. Au cours d'une année 2020 remplie de défis, Hisense a mis l'accent sur le divertissement à domicile et a lancé des produits comme la télévision sociale, le téléviseur à double écran 8K et le téléviseur laser TriChroma, qui peuvent soutenir des téléconférences auxquelles participent des milliers d'appelants. En 2021, Hisense continuera d'élargir les fonctions des grands écrans au cœur de la maison intelligente, permettant leur application en tant que plateforme sociale à domicile. L'écran social Hisense modernisé soutient le bureau à domicile, les conférences en ligne, les soins à domicile, la mise en forme par l'IA et toute une gamme de besoins sociaux et commerciaux. Les produits d'écran écologique d'Hisense sont axés sur l'utilisateur. Ils reposent sur l'évolution du temps et de l'espace dans la vie personnelle et sont conçus pour couvrir une grande variété d'éléments de la vie quotidienne, y compris l'apprentissage à domicile, le bureau, les loisirs et le divertissement, la gestion de vie, la gestion de l'image, entre autres.

Par exemple, Hisense a lancé un écran écologique favorisant l'éducation au moyen d'écrans tactiles en réponse à la croissance rapide des demandes d'éducation familiale des enfants. Celui-ci soutient les interactions entre l'école et la maison, les conseils pour les devoirs, les tests fictifs et d'autres modèles éducatifs. L'écran de conditionnement physique à domicile d'Hisense pour les amateurs d'activités physiques soutient les cours en ligne et les séances vidéo, et les conseils d'IA, et permet de générer des plans d'entraînement individuels et d'enregistrer vos exercices. Hisense offre aux adeptes de jeux vidéo des produits de jeux sur grand écran qui soutiennent les jeux sur console, les jeux en nuage et les jeux en ligne. Hisense lancera également des systèmes d'affichages pour véhicules, des systèmes d'affichage transparents et des écrans d'affichage doubles, ainsi que des écrans écologiques pour la maison offrant des services communautaires comme des consultations médicales à distance et la gestion d'installations communautaires. De plus, l'entreprise offrira des services comme la navigation en voyage, l'éducation et les réunions à distance.

Au même moment, Hisense continuera d'améliorer la qualité de l'image et de l'expérience grâce aux capacités des puces. Hisense produira en masse une puce pour écran double 4K de 120 Hz, une puce de traitement de qualité d'image 8K de 120 Hz, une puce vocale intelligente AISOC et un système sur puce (SoC) pour vision et IA. Les puces seront appliquées aux appareils ULED, les téléviseurs haute définition les plus vendus, procurant aux utilisateurs une expérience audiovisuelle qui dépasse l'imagination. Les progrès de la technologie d'affichage moderne repoussent les limites en matière de temps, d'espace et de nombre de dispositifs d'accès. L'écran reliera tous les services, l'expérience sociale et les gens. L'amélioration constante de la qualité des images et de l'expérience d'application continue de renforcer la position importante des téléviseurs et favorise une reprise du marché télévisuel mondial. Les géants mondiaux du téléviseur se retrouvent sur un nouveau terrain de jeu.

