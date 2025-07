QINGDAO, Chine, 10 juillet 2025 /CNW/ - Hisense, marque mondialement reconnue dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a une fois de plus été nommée parmi les 10 marques chinoises les plus populaires au monde dans le rapport Chinese Global Brand Builders 2025 de Kantar BrandZ, publié conjointement par Google et Kantar. Hisense se classe au huitième rang mondial, conservant sa place parmi les 10 premières positions pour la neuvième année consécutive, et demeure la marque de téléviseurs la mieux classée sur la liste.

Le classement de BrandZ évalue la force mondiale des marques chinoises à l'aide d'une méthodologie complète qui tient compte du rendement financier, de la perception des consommateurs, du pouvoir de la marque et de la présence internationale. La dynamique mondiale soutenue d'Hisense illustre son investissement à long terme dans des activités localisées de recherche et développement, de fabrication et de marketing sur de multiples marchés internationaux, comprenant actuellement 31 centres de recherche et développement, 36 parcs industriels et bases de production et 64 bureaux à l'étranger.

La stratégie de marketing sportif d'Hisense demeure un moteur clé de la valeur de sa marque mondiale. Au cours de l'UEFA EURO 2024™, la marque a lancé une campagne vidéo multidimensionnelle sur YouTube qui combinait une narration émotionnelle et l'intégration de produits. Cette campagne a permis de mobiliser différents auditoires dans les domaines du sport, de la technologie et du divertissement à domicile dans le monde entier. Ces efforts ont permis à Hisense d'être récompensée dans le cadre des prix YouTube Works Awards China 2025, soulignant la capacité de la marque à créer du contenu culturel percutant et pertinent à l'échelle internationale.

Hisense profite de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™ pour renforcer sa présence sur la scène sportive mondiale. Qu'il s'agisse de panneaux sur le bord du terrain arborant le message « Hisense 100'' TV, Global No.1 » ou d'expériences de visionnement immersives alimentées par ses technologies avancées d'écran laser ULED X et TriChroma, la marque met en valeur à la fois l'innovation technologique et une description marketing mondiale cohérente.

En combinant l'innovation de produits de pointe à des commandites d'événements sportifs de premier plan, Hisense a établi un modèle solide pour le développement de la marque mondiale. Selon Ipsos, la notoriété de la marque Hisense à l'étranger est passée de 30 % en 2018 à 56 % en 2024, ce qui témoigne d'une augmentation importante de la reconnaissance et de la confiance des consommateurs à l'échelle internationale.

Le placement d'Hisense dans le classement Chinese Global Brand Builders 2025 de Kantar BrandZ confirme une fois de plus son statut de marque mondiale dynamique qui évolue continuellement grâce à l'innovation, au marketing stratégique et à la création de liens significatifs avec les consommateurs du monde entier.

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

