Un nouveau chapitre pour Pomerleau : Philippe Adam est nommé président-directeur général

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Bien positionnée pour poursuivre sa croissance au Canada, Pomerleau entame un nouveau chapitre de son histoire. De concert avec le conseil d'administration, Pierre et Francis Pomerleau annoncent la nomination de Philippe Adam à titre de président-directeur général de Pomerleau. Il entrera en fonction en août prochain.

Cette nomination s'inscrit dans un processus de transition au terme duquel Pierre et Francis Pomerleau se retireront progressivement des opérations. Ils demeureront les principaux actionnaires de l'entreprise et des membres actifs du conseil d'administration, respectivement à titre de président exécutif et de vice-président exécutif du conseil.

Philippe s'est joint à Pomerleau en 2021 à titre de vice-président exécutif et chef de la direction financière. Dans le cadre de ses fonctions, il est également président de Pomerleau Capital, le fonds d'investissement privé en infrastructures et énergies renouvelables de l'entreprise, ainsi que responsable de plusieurs fonctions clés telles que la stratégie d'entreprise, la logistique et l'approvisionnement, les affaires juridiques, les assurances et la gestion des risques.

Depuis son arrivée et guidé par nos valeurs d'authenticité, d'excellence, d'adaptabilité, d'innovation et d'amour, Philippe a joué un rôle structurant dans la performance globale de notre entreprise. Il a contribué à accélérer la transformation de Pomerleau afin de soutenir sa croissance pancanadienne. Il a notamment dirigé deux importantes transactions dans l'histoire de l'organisation, soit l'acquisition d'ITC Construction Group à Vancouver ainsi que l'investissement de 150 millions $ de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Pomerleau, le troisième investissement de la CDPQ dans l'entreprise en cinq ans.

« Le rôle et la nature de Pomerleau a évolué au-delà d'une entreprise de construction, affirme Pierre Pomerleau, président-directeur général de Pomerleau. Notre capacité à structurer des modèles alternatifs d'exécution et de financement nous permet de réaliser des projets de plus en plus complexes, dans une perspective de développement durable. L'expérience et le leadership qu'a insufflé Philippe depuis son arrivée en font la personne tout indiquée pour mener à bien la prochaine phase de croissance et de transformation de l'entreprise ».

« Philippe pourra compter sur l'expertise et le soutien d'une équipe de direction engagée et expérimentée. Il pourra également s'appuyer sur le talent de plus de 4 000 employés et travailleurs qui œuvrent sur nos chantiers et qui contribuent chaque jour à bâtir l'entreprise, ajoute Francis Pomerleau, Chef exécutif, Stratégies nationales de Pomerleau. »

« Je suis honoré du privilège que m'accordent Pierre et Francis en me confiant la direction de l'entreprise qu'ils ont développée de façon remarquable, avec authenticité et intégrité, conclut Philippe Adam. Je tiens également à remercier le conseil d'administration de son soutien. J'aborde ce nouveau rôle avec la volonté de préserver et de promouvoir l'héritage unique de la famille Pomerleau et ses valeurs entrepreneuriales ».

À PROPOS DE POMERLEAU

Pomerleau, dont les revenus ont atteint plus de 4,3 milliards de dollars en 2022, est l'une des plus importantes entreprises de construction au Canada. Elle se spécialise dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures, du génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre des innovations sur plus de 80 % de ses projets et travaille de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50% des projets de construction en énergies renouvelables au pays, et ITC Construction Group, acquise en 2022, est l'une des plus grandes compagnies de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a près de 60 ans, Pomerleau compte plus de 4 000 employés et travailleurs qui œuvrent sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. Pomerleau fait partie du palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020. www.pomerleau.ca.

