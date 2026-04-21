NOUVEAU CONSEIL DES MINISTRES : LE TEMPS EST COMPTÉ, LES ATTENTES SONT ÉLEVÉES

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille la nomination du nouveau conseil des ministres annoncée aujourd'hui par la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Dans un contexte où il ne reste que cinq semaines de travaux parlementaires, le CPQ souligne l'ampleur des défis à relever en peu de temps et appelle les ministres à poser rapidement des gestes concrets pour soutenir l'économie québécoise.

Le CPQ tient d'abord à saluer la nomination de Bernard Drainville à l'Économie et l'Énergie. Le CPQ entend collaborer étroitement avec le ministre afin de poursuivre les efforts vers l'objectif de rendre l'État plus efficace, le tout pour assurer un environnement d'affaires compétitif, propice à l'investissement, à l'innovation et à la création de richesse.

L'organisation accueille également la nomination de François Bonnardel à titre de ministre de l'Immigration. Si le CPQ reconnaît que le retour du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) constitue une première étape positive, il estime qu'il faudra aller plus loin. Dans le contexte de rareté de main-d'œuvre actuel, il est essentiel d'assurer une place adéquate pour les travailleurs étrangers temporaires (TET), afin d'offrir aux entreprises la prévisibilité et la stabilité dont elles ont besoin pour croître et investir.

Le CPQ souhaite également souligner la reconduction de France-Élaine Duranceau au Conseil du Trésor. Dans un contexte où les investissements publics jouent un rôle clé dans l'économie, le CPQ estime qu'il est essentiel que les mécanismes d'octroi des contrats publics permettent une participation accrue des entreprises québécoises. Une meilleure accessibilité aux marchés publics, jumelée à des processus efficaces et prévisibles, contribuera à renforcer le tissu économique local et à maximiser les retombées des investissements gouvernementaux.

« Le temps est compté, les attentes sont élevées. Ce conseil des ministres expérimenté connaît les enjeux et les priorités du milieu des affaires. Il faut maintenant passer à l'action rapidement », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ réitère sa volonté de collaborer avec l'ensemble des ministres afin de faire avancer des dossiers prioritaires pour la prospérité du Québec.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825