EXPANSION DU PORT DE MONTRÉAL À CONTRECOEUR : LE CPQ SALUE UN PROJET STRUCTURANT POUR L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue le franchissement d'une étape déterminante dans le développement des infrastructures stratégiques du Québec, alors que le Port de Montréal donne aujourd'hui le coup d'envoi officiel pour la réalisation de l'important projet d'expansion à Contrecœur.

Le CPQ soutient que ce projet d'expansion contribuera à renforcer la compétitivité du Québec sur les marchés internationaux, à soutenir les chaînes d'approvisionnement pour les rendre toujours plus résilientes et à favoriser le commerce extérieur et la croissance de secteurs clés, notamment la logistique et le manufacturier.

« Le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur représente bien plus qu'un investissement en infrastructure. C'est un levier structurant pour l'ensemble de notre économie, dans un contexte où la résilience et la diversification de nos échanges commerciaux sont essentielles. Ce projet vient consolider la position du Québec comme une plaque tournante du commerce nord-américain et nous ouvre davantage les portes de l'Europe et l'Asie, marchés à fort potentiel pour nos entreprises », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ rappelle toute l'importance de poursuivre les investissements dans des infrastructures modernes et performantes, afin d'assurer une meilleure fluidité dans le transport des marchandises, aux bénéfices de nos entreprises et des consommateurs. Enfin, il réitère son appui aux initiatives, comme celle du terminal Contrecœur, qui renforcent l'importance de l'économie québécoise dans les échanges internationaux.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825