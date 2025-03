MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Un pas de plus vient d'être franchi vers un nouveau complexe sportif aquatique moderne qui verra le jour à Montréal-Nord sur le site de l'ancien aréna Garon grâce à des contributions de 88 millions de dollars de la Ville de Montréal et de 15 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, responsable des sports et loisirs et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la ville de Montréal et Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Volet sportif

Le financement du gouvernement fédéral contribuera à financer une portion de l'aménagement des plateaux sportifs comprenant un gymnase double, une palestre de gymnastique, une piste de marche de trois couloirs, des vestiaires, des gradins, ainsi que des bureaux administratifs pour les organismes. Adapté aux besoins actuels et futurs de la communauté, cet équipement moderne permettra d'offrir une programmation récréative et sportive bonifiée et diversifiée aux citoyens et citoyennes de tous les groupes d'âge de l'arrondissement de Montréal-Nord. Le centre vise à favoriser l'accessibilité aux installations sportives pour tous, à promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie et à renforcer le tissu social local.

La conception du nouveau bâtiment s'inscrit dans une démarche de développement durable rigoureuse. L'objectif est d'atteindre une certification LEED OR v4, garantissant une efficacité énergétique optimale, une utilisation responsable des ressources et une empreinte environnementale réduite. De plus, le projet intégrera les nouvelles normes de bâtiment prévues à la norme BCZ-Design v4, répondant ainsi aux standards les plus récents en matière de performance écologique et de résilience climatique. Ce nouveau centre sportif incarne l'engagement de Montréal-Nord envers la durabilité, l'inclusivité et le mieux-être de l'ensemble de sa communauté, tout en contribuant activement à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Volet aquatique

Avant la confirmation de contributions financières des autres paliers de gouvernement, la Ville de Montréal a déjà prévu des investissements estimés à 88M$ dans ce projet pour la construction de la piscine. Dans un souhait d'avancer rapidement, le volet aquatique du complexe sportif est déjà en planification depuis deux ans. Une fois le montage financier du projet complété et les travaux terminés, les bâtiments des plateaux sportifs et aquatiques seront connectés.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier de soutenir la réalisation de ce nouveau centre sportif qui offrira des installations modernes et accessibles à l'ensemble de la communauté de Montréal-Nord. En investissant 15 millions de dollars dans ce projet, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir l'activité physique, la santé et le bien-être de tous les citoyens, tout en contribuant au développement durable de nos infrastructures. »

Emmanuel Dubourg, député de Bourassa

« Notre investissement de 90M$ permet la construction du complexe sportif aquatique tant attendu pour la communauté de Montréal-Nord. Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral se joigne à nous pour franchir un pas de plus vers la concrétisation de ce projet. Offrir à tous l'accès à des infrastructures sportives de qualité est une priorité pour notre administration et nous sommes particulièrement enthousiastes que cela sera désormais possible pour la population de Montréal-Nord. »

Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, responsable des sports et loisirs et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la ville de Montréal

« Pour nous, la réalisation de ce centre sportif est fondamentale. Ce centre permettrait d'améliorer instantanément la qualité de vie de dizaines de milliers de Montréalais.e.s qui n'ont accès, aujourd'hui, à aucun équipement sportif municipal. Merci au Gouvernement du Canada de croire en ce projet de doter Montréal-Nord d'un centre sportif moderne et accessible à toute la communauté. Ce soutien financier, qui s'ajoute à la contribution de 88 M$ annoncée par la Ville de Montréal, est une étape de plus la concrétisation de ce beau projet. Une des bonnes nouvelles qui seront discutées au Sommet de l'Est du 7 avril prochain.»

Christine Black, mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 15 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) pour l'aménagement des gymnases.

La Ville de Montréal investît 88 000 000$ dans ce projet pour l'aménagement de la piscine

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Liens connexes

