/R E P R I S E -- Avis aux médias : Jennifer McKelvie prononcera un discours au congrès de l'Association des municipalités de l'Ontario/ English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
18 août, 2025, 11:46 ET
OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un discours sur les infrastructures et le logement que prononcera Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, lors du congrès annuel de 2025 de l'Association des municipalités de l'Ontario.
Les journalistes qui assistent au congrès de l'AMO doivent se rendre à la salle des médias, au premier étage du Centre Rogers (pièce 201), pour s'inscrire et recevoir un badge avant d'assister à toute séance plénière ou conférence.
|
Date :
|
Le lundi 18 août 2025
|
Heure :
|
13 h 45 HE
|
Lieu :
|
Salle du Canada 1, Centre Rogers Ottawa
|
55, promenade Colonel By
|
Ottawa (Ontario) K1N 9J2
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
Partager cet article