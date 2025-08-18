PAPINEAUVILLE, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et Paul-André David, maire de Papineauville.

Date : Le lundi 18 août 2025



Heure : 13 h HAE



Lieu : Centre communautaire

(Situé derrière l'école secondaire Louis-Joseph Papineau)

378c rue Papineau

Papineauville (Québec) J0V 1R0

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Patrick Chartrand, Responsable sports, loisirs, culture et promotion touristique, Municipalité de Papineauville, 819-427-5141 poste 2585, [email protected]