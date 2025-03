Un nouveau cabinet fédéral expérimenté pour tenir tête à l'administration Trump

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite Mark Carney pour son assermentation comme premier ministre du Canada, et prend acte de la formation de son cabinet.

« La Chambre tient à féliciter Mark Carney, 24e premier ministre du Canada. Sa nomination arrive à un moment critique où le gouvernement doit faire preuve d'agilité et prendre des mesures immédiates pour renforcer notre résilience économique devant la menace des tarifs américains et la possibilité d'une récession. La nomination d'un conseil des ministres expérimenté était nécessaire, même dans un contexte d'élections possibles à très courte échéance. Le gouvernement du Canada fait face à plusieurs dossiers qui nécessiteront des prises de décision au cours des prochaines semaines. C'est pour cela que la désignation d'un cabinet fort était stratégique », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons tout particulièrement la nomination de ministres provenant de la grande région de Montréal, soit Rachel Bendayan, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes et de Parcs Canada et lieutenant du Québec, et Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Nous saluons également les ministres du Québec à des postes clés : Élisabeth Brière, ministre des Anciens Combattants et ministre responsable de l'Agence de revenu du Canada, François-Philippe Champagne, ministre des Finances, et Steven MacKinnon, ministre de l'Emploi et de la Famille. J'offre à Mark Carney ainsi qu'à tous les membres de son nouveau cabinet notre entière collaboration sur l'ensemble des dossiers stratégiques pour nos entreprises », a conclu Michel Leblanc

