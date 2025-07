Soutien de la BIC à la modernisation de l'aéroport Montréal-Trudeau : la Chambre salue un geste stratégique pour l'économie de la métropole

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement l'annonce du prêt de 1 milliard de dollars octroyé par la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) à Aéroports de Montréal (ADM). Cette contribution s'inscrit dans une démarche ambitieuse de modernisation d'ADM, dont les investissements prévus sont évalués à près de 10 milliards de dollars d'ici 2035.

« L'annonce de ce matin témoigne d'une reconnaissance claire du rôle stratégique de l'aéroport de Montréal dans le développement économique du Canada. En misant sur ADM, la BIC investit dans une infrastructure essentielle à l'internationalisation de nos entreprises, à la diversification de nos marchés et à la compétitivité de notre métropole. Dans un contexte où les tensions commerciales incitent les entreprises à revoir leurs stratégies d'exportation, la capacité de relier efficacement Montréal aux grands marchés mondiaux est une priorité. La Chambre salue cet investissement qui permettra de soutenir la croissance du trafic aérien, estimé à plus de 30 millions de passagers d'ici une décennie », a déclaré la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Ce nouvel engagement de la BIC pour un projet majeur dans la métropole confirme l'importance de nos infrastructures stratégiques de transport et logistique pour la vitalité de notre économie. La Chambre considère comme essentiel de poursuivre les efforts visant à assurer la connectivité entre Montréal et l'international et à faciliter l'accès à l'aéroport. Le partenariat entre la BIC et ADM permettra la réalisation des travaux les plus importants à l'aéroport depuis sa construction. Il s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour connecter le REM à cette infrastructure stratégique, projet également soutenu par la BIC », a conclu la Chambre.

