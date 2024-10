UN NOUVEAU BUREAU DE PHILANTHROPIE POUR LE CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très fier d'annoncer le lancement du nouveau Bureau de philanthropie du Conservatoire. Le dévoilement officiel aura lieu le 15 octobre prochain dès 18 h lors d'un événement-bénéfice qui se tiendra aux conservatoires de Montréal. En formule cocktail dînatoire, cette soirée rassembleuse et remplie de surprises mettra à l'honneur le talent de toute la communauté du Conservatoire.

Lancement du Bureau de philanthropie du Conservatoire (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Le Conservatoire a à cœur de développer le talent et le potentiel de ses élèves en leur offrant un milieu d'apprentissage propice à leur épanouissement et à leur réussite. Fort de cet engagement, c'est avec l'ambition d'offrir une expérience unique à cette communauté étudiante que le Bureau de philanthropie du Conservatoire a été créé avec comme principal mandat de recueillir des dons et toute autre forme de soutien financier. Avec ce Bureau, le Conservatoire souhaite enrichir les expériences pédagogiques offertes aux membres de sa communauté étudiante en leur offrant un parcours éducatif riche en opportunités d'apprentissage pouvant se dérouler ici comme à l'international.

Le Bureau de philanthropie du Conservatoire vient en appui à la mission de la Fondation du Conservatoire qui vise également à soutenir l'excellence des élèves et à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par la remise de bourses à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

« Main dans la main avec la Fondation du Conservatoire, nous souhaitons être deux fois plus forts, au bénéfice de nos élèves. Tous les dons amassés par le nouveau Bureau de philanthropie serviront à financer des projets étudiants, des stages à l'étranger, des cours de maîtres, et plus encore! » ajoute Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

Pour les personnes qui souhaitent soutenir le Bureau de philanthropie du Conservatoire, il est possible de le faire directement en ligne par l'entremise d'une plateforme de collecte de fonds. Plusieurs options sont proposées : événement-bénéfice, Fonds des anciens, dons spécifiques à chaque conservatoire et même une boutique de cartes virtuelles.

Lancement officiel du Bureau de philanthropie du Conservatoire

Événement-bénéfice : Viens faire la fête au Conservatoire

15 octobre, 18 h

4750, avenue Henri-Julien

Montréal

Billet au coût de 300 $ (reçu fiscal de 250 $)

En ventes dès maintenant sur la plateforme de dons en ligne.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois‑Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Sources : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, [email protected]