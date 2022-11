UN NOUVEAU BALADO POUR LE CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté et beaucoup d'enthousiasme que le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) présentera son tout premier balado le 9 novembre prochain. Disponible sur la plateforme OHdio de Radio-Canada, ce balado se veut une incursion touchante et intime dans la vie de quatre étudiant.e.s qui traversent l'expérience d'une vie : celle du Conservatoire.

Carla, Thomas. Heidi et Sebastian (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Ce balado documentaire unique nous ouvre les portes de l'institution phare pour nous dévoiler sa sensibilité, son amour pour l'humain et les talents qui l'habitent. Présenté en quatre épisodes, vous y rencontrerez Carla Mezquita Honhon, comédienne; Thomas Sallettaz, comédien; Heidi Robichaud, saxophoniste et Sebastian Gonzalez Mora, altiste. Chaque épisode nous dévoile un thème : la naissance, le jeu, la conscience et le rêve.

Le balado, intitulé tout simplement Conservatoire, a été réalisé par Maxime Vincent et produit par Solutions Média de Radio-Canada. La trame sonore est une création originale de Pablo Geeraert, étudiant à la maîtrise en composition électroacoustique au Conservatoire de musique de Montréal. Ce projet a été rendu possible grâce au financement du ministère de la Culture et des Communications par l'entremise de son programme de soutien au rayonnement numérique.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

