TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Alors que les mentalités à l'égard de la santé et du bien-être évoluent, le nombre de travailleurs canadiens qui considèrent la maladie mentale comme une invalidité vient d'atteindre un nouveau sommet. Selon un récent sondage de RBC Assurances, un plus grand nombre de Canadiens considèrent maintenant que la dépression (54 %) et l'anxiété (44 %) sont des formes d'invalidité - pourcentages les plus élevés depuis 2019. Parallèlement, un peu plus de la moitié (54 %) des répondants considèrent leur santé mentale comme bonne ou excellente, ce qui représente une baisse importante de 12 points de pourcentage par rapport à la même période en 2019.

« Nous avons constaté au fil des ans une augmentation du nombre de Canadiens qui estiment que l'invalidité peut être de nature mentale, pas seulement physique, explique Maria Winslow, directrice générale principale, Assurance de personnes, RBC Assurances. Il s'agit d'un changement de mentalité important, qui coïncide avec cette longue pandémie et le stress qu'elle engendre. »

Les répondants âgés de 18 à 34 ans étaient considérablement plus nombreux que les autres à mentionner des problèmes de santé mentale (anxiété : 69 % ; dépression : 59 %) - comparativement aux répondants âgés de 55 ans et plus (42 % et 29 % respectivement). Selon Mme Winslow, ces résultats indiquent que la pandémie a eu des conséquences particulièrement négatives sur les jeunes. La tendance des demandes de règlement de clients de RBC Assurances soutient cette hypothèse : plus d'un tiers (35 %) des nouvelles demandes de prestations d'invalidité de longue durée présentées en 2021 par des jeunes (de 18 à 39 ans) sont liées à un problème de santé mentale, une tendance à la hausse depuis 2019.

Les Canadiens dont la santé mentale est fragile sont plus susceptibles de s'absenter du travail pour cause d'invalidité

L'importance de la santé mentale dans le bien-être global transparaît également dans les résultats du sondage : les Canadiens qui ont dit avoir une santé mentale déficiente (32 %) étaient plus susceptibles de s'absenter du travail en raison d'une invalidité que ceux qui considèrent leur santé mentale comme bonne (12 %). Le sentiment d'épuisement professionnel était la principale source de stress des travailleurs canadiens (42 %), ce qui indique que la pandémie a vraisemblablement laissé des séquelles chez ce groupe, comme la peur, l'incertitude et l'instabilité au travail et à la maison. La protection du revenu en cas de maladie ou de diagnostic positif à la COVID-19 figurait comme deuxième facteur de stress le plus important pour presque autant de répondants (39 %), suivi de l'augmentation des heures ou de la charge de travail (33 %).

Par ailleurs, le niveau de stress et d'anxiété chez les Canadiens bénéficiant d'un filet de protection semble nettement inférieur à celui des autres : les répondants participant à un régime d'assurance collective (60 %) et couverts par une assurance invalidité individuelle (66 %) considéraient davantage leur santé mentale comme bonne ou excellente. Il n'en demeure pas moins que le nombre de répondants qui, en 2021, considéraient leur santé mentale comme bonne ou excellente a diminué (de 8 points) par rapport à l'année précédente. En outre, moins de personnes ont dit avoir une assurance invalidité, soit dans le cadre de leurs avantages sociaux (baisse de 6 points) ou à titre personnel (baisse de 9 points). Cette assurance comble la perte d'un revenu advenant une incapacité de travailler pendant une longue période.

« Le nombre de Canadiens qui ont une assurance invalidité a chuté depuis le pic de la pandémie, ajoute Mme Winslow. Compte tenu de l'amplification des problèmes de santé mentale et de l'incertitude quant à l'avenir, il importe maintenant plus que jamais que tous les Canadiens prévoient une protection financière. »

Conseils pour un minimum de stress et un maximum de bien-être

Voici trois conseils pour aider les Canadiens à mieux gérer le stress et à maintenir une bonne santé mentale :

Adoptez de saines habitudes. Que vous travailliez à la maison, au bureau ou en alternance, il estimportant de maintenir de saines habitudes. Arrêtez-vous souvent pour faire de l'exercice ou méditer, et échangez avec les autres. Établissez des limites claires entre le travail et les loisirs. Aussi, veillez à bien vous alimenter et à dormir un nombre d'heures suffisant ; vous créerez ainsi les conditions idéales pour votre santé mentale et votre bien-être général.

L'inflation étant en hausse, la plupart des gens doivent intensifier leurs efforts d'épargne et établir un ordre de priorité afin de prévenir le stress financier. Préparez vos repas à la maison, évitez les achats impulsifs, trouvez des façons de réduire vos dépenses et mettez fin aux services superflus. Souscrivez une assurance avant qu'une blessure ou une maladie survienne. Être proactif contribue à réduire l'anxiété et à accroître le sentiment de sécurité. Une assurance invalidité offre non seulement une protection du revenu lorsqu'on ne peut plus travailler, mais bon nombre des régimes d'assurance comprennent également des prestations d'aide au retour au travail (réadaptation, formation professionnelle et autres services).

Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com/invalidite.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage mené par Ipsos entre le 14 et le 18 octobre 2021. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 501 travailleurs canadiens âgés de 18 ans et plus. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Pour ce sondage, les résultats sont précis à ± 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des entités administratives en assurance de Banque Royale du Canada, qui est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 500 employés servent plus de quatre millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com.

