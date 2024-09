Grâce aux collectivités d'un océan aux deux autres, plus de 100 millions de dollars ont été recueillis pour l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada depuis 2004.

TORONTO, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Depuis 20 ans, les repas Joyeux festinMD vendus dans les restaurants McDonald's du Canada font plus qu'accrocher des sourires et créer des souvenirs impérissables pour les clients : ils aident aussi des familles bénéficiaires de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada*. À l'heure de célébrer plus de 1 milliard de repas Joyeux festin vendus et 100 millions de dollars amassés pour l'OMRM à l'échelle nationale, McDonald's du Canada rend hommage aux « municipalités les plus heureuses » du pays - celles où ont été vendus le plus de repas Joyeux festin† - pour souligner leur impact concret dans la vie des familles d'enfant malade.

« Si vous avez acheté un Joyeux festin dans un restaurant McDonald's du Canada au cours des deux dernières décennies, vous avez aidé l'OMRM dans sa mission en soutenant des familles autour de vous, explique Michèle Boudria, présidente et chef de la direction des Restaurants McDonald du Canada Limitée. À titre de partenaire fondateur et de toujours de l'OMRM du Canada, nous tenons à remercier les collectivités qui ont contribué le plus en optant pour les repas Joyeux festin. »

D'après les ventes de repas Joyeux festin enregistrées en 2023, McDonald's du Canada considère officiellement Langley, en Colombie-Britannique, comme la « ville la plus heureuse »†. Au palmarès des meilleures ventes figurent aussi les municipalités suivantes :

Alberta : Lethbridge

Manitoba : Thompson

Saskatchewan : Prince Albert

Ontario : Mississauga

Québec : Gatineau

Région de l'Atlantique : Dartmouth (N.-É.)

Depuis 2004, une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festin au Canada est versée aux 16 programmes Manoir Ronald McDonaldMD et aux 19 programmes Salle familiale Ronald McDonaldMD pour le bien-être de familles dont l'enfant est traité dans un hôpital avoisinant. Le programme du Joyeux festin est l'un des nombreux moyens de financement de McDonald's qui viennent en aide à l'OMRM dans sa mission auprès de plus de 468 000 familles au Canada.

« Toutes les familles qui commandent un repas Joyeux festin peuvent partager un moment spécial tout en aidant les familles d'enfant malade à rester ensemble et près des soins médicaux nécessaires, ajoute Kate Horton, chef de la direction de l'OMRM du Canada. Aujourd'hui, l'OMRM du Canada n'est plus en mesure de répondre aux besoins critiques des familles par manque d'espace. Alors que nous nous efforçons d'étendre nos services afin d'accueillir un plus grand nombre de familles, même la plus petite contribution fait une grande différence pour les personnes dans le besoin au sein de nos collectivités ».

McDonald's du Canada, ses franchisés indépendants, ses équipiers, ses employés de bureau, ses partenaires fournisseurs et ses clients soutiennent l'OMRM chaque jour avec fierté par la vente de repas Joyeux festin et de Biscuits de l'OMRM*, ainsi que par les dons effectués dans les boîtes de dons ou aux bornes de commande grâce au programme Un p'tit plus pour l'OMRM. En 2022, McDonald's du Canada s'est donné pour objectif d'amasser, avec l'aide de ses franchisés indépendants et de ses clients, plus de 70 millions de dollars pour l'OMRM d'ici 2026. Cela permettra d'augmenter considérablement le nombre de chambres pour les familles partout au Canada dans les cinq prochaines années (de 2024 à 2028), pour passer de 552 chambres à plus de 893.

Pour donner à l'OMRM de votre collectivité ou en savoir plus sur l'OMRM du Canada, rendez-vous à rmhc.ca/donate.

* Une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festinMD et Biscuit de l'OMRMMD aide à soutenir les programmes Manoir Ronald McDonaldMD et Salle familiale Ronald McDonaldMD du Canada.

† Selon les unités quotidiennes moyennes de repas Joyeux festin vendues par ville du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, divisées par la population totale de la ville. Données sur la population tirées du recensement canadien 2021 de Statistique Canada. ( 1 )

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Les bienfaits de l'OMRM au Canada sont considérables puisqu'à ce jour, un Canadien sur quatre a été hébergé à l'OMRM ou connaît quelqu'un qui l'a été. Les 16 programmes Manoir Ronald McDonaldMD sont un deuxième chez-soi pour des familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 19 programmes Salle familiale Ronald McDonaldMD, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrm.ca.https://www.rmhccanada.ca/

