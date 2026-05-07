OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Les situations d'urgence peuvent mettre à rude épreuve la capacité d'adaptation des personnes et des communautés, et leurs répercussions sur la santé mentale peuvent être durables. Afin d'aider les organismes communautaires et les fournisseurs de services à anticiper ces besoins et à y répondre, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 1,2 million de dollars pour renforcer les services de santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence. Cette annonce survient pendant la Semaine nationale de la sécurité civile (du 3 au 9 mai 2026).

Ce financement aidera quatre organismes à élargir leurs ressources en matière de santé mentale et de soutien psychosocial et à renforcer la formation. Conscients que les situations d'urgence affectent les personnes de manière différente, ces organismes offriront un soutien adapté aux jeunes, aux personnes âgées, aux premiers intervenants et autres travailleurs essentiels, ainsi qu'au grand public. Les bénéficiaires du financement sont les suivants :

Croix-Rouge canadienne -- 650 000 $ pour élargir la formation aux premiers secours psychologiques à près de 6 000 personnes impliquées dans des organismes communautaires et des fournisseurs de services, et pour créer une boîte à outils afin de les aider à comprendre les répercussions sur la santé mentale et à intégrer des mesures de soutien psychosocial dans les plans d'urgence.

-- pour élargir la formation aux premiers secours psychologiques à près de 6 000 personnes impliquées dans des organismes communautaires et des fournisseurs de services, et pour créer une boîte à outils afin de les aider à comprendre les répercussions sur la santé mentale et à intégrer des mesures de soutien psychosocial dans les plans d'urgence. Jack.org -- 250 000 $ pour enrichir les ressources du hub pour les éducateurs et les éducatrices, en élaborant des plans de cours prêts à l'emploi et tenant compte des traumatismes, qui permettront aux éducateurs, éducatrices, ainsi qu'aux professionnels travaillant auprès des jeunes d'accompagner ces derniers (âgés de 14 à 25 ans) pendant et après les situations d'urgence.

-- pour enrichir les ressources du hub pour les éducateurs et les éducatrices, en élaborant des plans de cours prêts à l'emploi et tenant compte des traumatismes, qui permettront aux éducateurs, éducatrices, ainsi qu'aux professionnels travaillant auprès des jeunes d'accompagner ces derniers (âgés de 14 à 25 ans) pendant et après les situations d'urgence. McMaster University -- 198 700 $ pour tirer parti des ressources existantes en santé mentale disponibles par l'intermédiaire du Réseau canadien de soutien psychosocial en cas d'urgence (CanEMERG) en développant des outils de sensibilisation et en faisant mieux connaître ces ressources.

-- pour tirer parti des ressources existantes en santé mentale disponibles par l'intermédiaire du Réseau canadien de soutien psychosocial en cas d'urgence (CanEMERG) en développant des outils de sensibilisation et en faisant mieux connaître ces ressources. Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (Académie canadienne de gérontopsychiatrie) -- 100 000 $ pour élaborer des ressources pratiques et fondées sur des données probantes à l'intention des fournisseurs de soins de santé et des aidants afin de soutenir les personnes âgées avant, pendant et après les situations d'urgence.

La promotion du bien-être social, émotionnel et psychologique des personnes et des communautés est essentielle pour renforcer leur résilience et leur capacité à prévenir les situations d'urgence, à y faire face et à les surmonter.

Citations

« Les situations d'urgence telles que les feux de forêt, les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent bouleverser des vies en un instant, laissant souvent derrière elles non seulement des dégâts matériels, mais aussi des répercussions invisibles et durables sur la santé mentale. Dans ces moments-là, l'accès à des services de santé mentale et à un soutien psychosocial est essentiel pour aider les personnes à faire face à la situation et se rétablir. En soutenant des organisations telles que celles que nous avons présentées aujourd'hui, nous aidons les communautés à réagir avec compassion, afin que les personnes puissent obtenir l'aide dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin, et se reconstruire plus fortes. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les situations d'urgence n'endommagent pas seulement les maisons, les routes et les infrastructures. Elles touchent les personnes, les familles et les communautés de façon profondément personnelle. Ce financement contribuera à renforcer les soutiens en santé mentale et les soutiens psychosociaux dont les gens ont besoin avant, pendant et après une crise, afin que les communautés puissent intervenir avec bienveillance, se rétablir dans la dignité et accroître leur résilience pour l'avenir. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de

Développement économique Canada pour les Prairies

« Dans les moments difficiles liés à une situation d'urgence -- comme l'évacuation de son domicile en raison d'un feu de forêt --, un soutien solide en matière de santé mentale, ancré dans la communauté, fait toute la différence. Notre gouvernement est fier de soutenir la mise au point d'outils et de ressources qui offrent aux personnes et aux communautés une bouée de sauvetage pour faire face à la situation, rester en contact et se remettre, au moment où elles en ont le plus besoin. »

Maggie Chi

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

« Les situations d'urgence n'ont pas seulement des répercussions sur les infrastructures -- elles ont aussi un effet bien réel sur la santé mentale et le bien-être des personnes. C'est pourquoi cet investissement de 1,2 million de dollars est si important. En soutenant les organisations qui offrent des services adaptés et fondés sur des données probantes en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, nous aidons les communautés partout au Canada à mieux se préparer aux situations d'urgence, à y réagir et à s'en remettre. En cette Semaine de la sécurité civile, ce travail nous rappelle que renforcer la résilience commence par le soutien aux personnes. »

Anthony Housefather

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

« Les répercussions d'une catastrophe peuvent parfois être invisibles et aller bien au-delà des dommages matériels ou des dégâts aux structures. Nous savons par expérience que le soutien en matière de santé mentale et le soutien psychosocial pendant une situation d'urgence ou une catastrophe sont tout aussi importants que l'aide apportée pour répondre aux besoins physiques fondamentaux des personnes. La Croix-Rouge canadienne est reconnaissante à l'Agence de la santé publique du Canada de ce financement qui nous permettra de mettre en œuvre le programme pour Renforcer la préparation en matière de santé mentale et de soutien psychosocial en cas d'urgence. Grâce à ce programme, des formations, des outils et des ressources pratiques, inclusifs et accessibles en matière de santé mentale et de soutien psychosocial seront mis à la disposition des communautés qui en ont le plus besoin. »

Conrad Sauvé

Président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

« La santé mentale des jeunes est profondément affectée par les changements climatiques et les situations d'urgence, alors qu'ils doivent faire face aux déplacements, à l'écoanxiété et aux pressions d'un monde numérique qui peut sembler désespérant. Nous devons être présents avec des ressources qui répondent à ces nouveaux défis. Grâce à Jack Intersections : La santé mentale dans un monde en changement, nous donnons aux éducateurs et aux éducatrices les moyens d'enseigner aux jeunes les compétences nécessaires pour parler de ces défis en toute sécurité, trouver du soutien et utiliser des stratégies qui protègent leur santé mentale et favorisent un sentiment d'espoir et d'utilité. »

Michael Braithwaite

Président-directeur général, Jack.org

« Les personnes âgées sont souvent parmi les plus touchées par les situations d'urgence, mais leurs besoins en matière de santé mentale sont souvent négligés. Ce financement nous permettra de mettre au point des outils pratiques et fondés sur des données probantes afin d'aider les professionnels de la santé, les aidants et les personnes âgées elles-mêmes à reconnaître la détresse, à y répondre avec assurance et à accéder aux soutiens nécessaires pour en atténuer les effets et favoriser le rétablissement. »

Claire Checkland

Directrice Générale, Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées

« Alors que les Canadiennes et les Canadiens sont confrontés à une incertitude croissante sur le plan environnemental et mondial, il existe un besoin urgent d'outils de santé mentale et de bien-être facilement accessibles et fondés sur des données probantes, capables de répondre aux besoins des personnes et des communautés touchées par des situations d'urgence et des catastrophes. CanEMERG, un site web qui connaît un succès grandissant à travers le pays, est à l'avant-garde de ces efforts visant à aider toutes les Canadiennes et tous les Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. »

Margaret McKinnon, PhD CPsych

Titulaire de la chaire de recherche Homewood en santé mentale et traumatismes et professeure au département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l'Université McMaster

Faits en bref

Les soutiens psychosociaux comprennent des aides non médicales qui favorisent la santé mentale et le bien-être. Ces soutiens peuvent notamment consister à aider les personnes à comprendre et à utiliser les services de santé et les services communautaires, à militer en faveur des services de base et de la sécurité, ainsi qu'à soutenir les réseaux communautaires, les groupes sociaux et les organismes de services sociaux. C'est au lendemain des situations d'urgence et des événements traumatisants que ces soutiens sont les plus nécessaires.

Le Canada continue de prendre toute une série de mesures pour soutenir la santé mentale et le bien-être, y compris dans le contexte des situations d'urgence. Cela comprend le soutien à l'élaboration de ressources en matière de santé mentale, la fourniture de conseils sur les répercussions sur la santé mentale des évacuations et des feux de forêt, ainsi que la mise en œuvre des recommandations du rapport de 2020 de la Commission des pertes massives.

Chacun réagit différemment à une situation d'urgence. Si ces sentiments sont accablants ou persistent pendant longtemps, demandez de l'aide. Visitez Canada.ca/santé-mentale pour accéder à des services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]