Un mandat de négociation anticipée chez Vidéotron

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Une assemblée générale des membres du Syndicat des employé-es de Vidéotron Ltée (SCFP, section locale 2815) s'est tenue le dimanche 4 mai 2025, afin de voter sur un mandat de négociation anticipée en vue du renouvellement de la convention collective.

Alors que le contrat de travail ne vient à échéance que le 31 décembre prochain, les parties ont convenu de se procurer un mandat de part et d'autre afin d'entamer les négociations, et ce, le plus rapidement possible.

C'est à 97 % que les membres présents ont voté en faveur d'un tel mandat. Le SEVL-SCFP 2815 entamera les travaux en vue du début de cette négociation dès maintenant, et espère pouvoir commencer les pourparlers dès juin.

« Ce qu'on amorce avec nos membres, c'est une nouvelle démarche proactive, transparente et, surtout, tournée vers l'avenir. Afin d'être au rendez-vous, nous croyons qu'il sera bénéfique d'entamer des discussions anticipées avec l'employeur pour renouveler notre convention collective. » d'expliquer Roger Boudreau, président du SEVL-SCFP 2815.

« On comprend que l'industrie fait actuellement face à de nombreux défis, et on veut travailler à trouver des solutions, tout en obtenant des gains concrets pour nos membres. », de conclure le président.

Rappelons que dans un geste d'ouverture, une première rencontre a eu lieu dans la semaine du 10 avril dernier entre M. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et M. Roger Boudreau, récemment élu à la présidence du syndicat qui représente plus de 2 500 travailleurs et travailleuses.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6 100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

