Un livre à portée internationale sur la forêt boréale coécrit par l'UQAT

ROUYN-NORANDA, QC, le 10 mars 2023 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) souligne la parution d'un important livre sur la gestion des forêts boréales dans un contexte de changement climatique. Boreal Forests in the Face of Climate Change | Sustainable Management a récemment été publié par la maison d'édition Springer dans le cadre d'une série d'ouvrages qui visent à aborder des questions environnementales. Édité par deux professeurs de l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAT, soit Miguel Montoro Girona et Yves Bergeron, ainsi que par Sylvie Gauthier (Centre de foresterie des Laurentides) et Hubert Morin (Université du Québec à Chicoutimi), ce livre contient 31 chapitres qui ont été rédigés par 148 auteurs et autrices situés dans 20 pays. Près d'une dizaine de scientifiques de l'UQAT ont participé à la rédaction de cet ouvrage qui deviendra certainement une référence en matière d'aménagement forestier durable.

Les défis de la forêt boréale dans un contexte de changement climatique | Chapitre « Challenges for the Sustainable Management of the Boreal Forest Under Climate Change » | Miguel Montoro Girona (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

L'importance d'assurer la pérennité de la forêt boréale

Il y a plusieurs années à la fin de son doctorat, Miguel Montoro Girona a eu l'idée de rédiger un ouvrage rassemblant des scientifiques forestiers du biome boréal afin d'aborder un des grands enjeux de la foresterie. « Aujourd'hui, nous devons relever le défi de pratiquer une gestion des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique mondial et les chapitres de ce livre identifient les directions à suivre et les ajustements conceptuels potentiels nécessaires pour y arriver », souligne le professeur Montoro Girona. Près de cinq ans plus tard, le livre est enfin prêt!

Au cours des dernières décennies, la façon d'aménager la forêt boréale a été revue en raison de l'augmentation des préoccupations concernant les impacts de la gestion forestière sur le fonctionnement des écosystèmes, la perte de biodiversité et le changement des valeurs sociales et culturelles à l'égard des forêts. Cependant, les forêts sont de plus en plus touchées par les effets cumulatifs des aménagements antérieurs et par les perturbations causées par d'autres industries. Il est urgent de revoir et d'adapter les pratiques de gestion de la forêt boréale qui, par sa position géographique, subit des changements climatiques sévères. Son rôle sur le plan écologique est capital à l'échelle planétaire, puisque qu'elle représente le deuxième plus grand biome au monde.

Ce livre vise donc à réviser les principes de la gestion des écosystèmes forestiers sur le plan de la sylviculture, des perturbations naturelles, de la biodiversité, de la restauration et des enjeux sociaux afin de garantir que les forêts aménagées demeurent résilientes face aux changements futurs. Il propose un nouveau cadre, en collaboration avec des chercheuses et chercheurs basés dans toutes les régions de la forêt boréale, qui met en évidence de nouveaux questionnements de la communauté scientifique, les défis à relever ainsi que des solutions innovantes en matière de gestion forestière.

Un ouvrage fondamental avec une collaboration inestimable

Cet ouvrage rassemble l'expertise et les réflexions de 148 scientifiques de la Suède, de l'Allemagne, de la Chine, de la Finlande, de la France, de la Norvège, des États-Unis, de la Russie, de la Suisse et plus encore. Notons notamment la participation d'organisations de haut niveau telles que l'Université suédoise des sciences agricoles, l'Université de Wageningen, l'Université de Harvard ainsi que celle d'expertes et d'experts de la NASA. Des scientifiques hors pair de diverses universités canadiennes y ont également participé, entre autres l'Université de l'Alberta, l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université de Toronto. Pour l'UQAT, ce sont six membres du corps professoral de l'Institut de recherche sur les forêts, soit Fabio Gennaretti, Guillaume Grosbois, Maxence Martin, Nicole Fenton, Yves Bergeron, Miguel Montoro Girona et un professeur de l'École d'études autochtones de l'UQAT, Hugo Asselin, qui ont collaboré à la rédaction de plusieurs chapitres. D'ailleurs, parmi l'ensemble des auteurs et autrices, 50 % sont des femmes. Le livre est disponible gratuitement en version anglaise sur le site de Springer et les éditeurs prévoient la sortie d'une version française prochainement.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Renseignements: Marie-Eve Lacombe, Agente d'information, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, [email protected], 819 762-0971 poste 2686