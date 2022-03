Un lieu en mémoire des victimes de la COVID-19 dans le Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, annonce l'aménagement en 2022 d'un lieu à la mémoire des victimes de la COVID-19, situé à proximité du centre d'hébergement Yvon-Brunet, dans le district de Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest.

« Étant donné la nature dévastatrice de la pandémie dans les milieux de vie de l'arrondissement, il nous apparaît essentiel d'honorer la mémoire de nos concitoyennes et concitoyens décédé.e.s de la COVID-19. La pandémie restera gravée dans notre histoire et laissera une cicatrice importante dans nos vies. Ce lieu de recueillement que nous souhaitons inaugurer rapidement se veut une source d'apaisement pour les proches, les ami.es, et les aidant.e.s, qui ont été affecté.e.s au cours des deux dernières années. »

Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Aménager un lieu à la mémoire des victimes de la COVID-19 est un rituel collectif de deuil. C'est le fruit d'une réflexion réunissant les membres du Comité aîné de l'organisme Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul, des citoyen.ne.s ainsi que des partenaires communautaires et institutionnels. Ce lieu permet de se souvenir, d'honorer la mémoire des personnes décédées seules, de se recueillir et de se diriger vers un avenir meilleur. »

Comité aîné de Concertation Ville-Émard-Côte Saint-Paul

Faits saillants :

Une marche commémorative organisée par le Comité aîné de l'organisme Concertation Ville-Émard/Côte- Saint-Paul aura lieu le vendredi 11 mars, à 12 h 30, à partir du métro Angrignon. Elle mènera au parc Ignace - Bourget , situé devant le centre d'hébergement Yvon-Brunet (6250, avenue Newman), pour une cérémonie qui commencera à 13 h et qui sera suivie d'une courte marche silencieuse. L'événement se clôturera à l'Association familiale calabraise, sise au 1960, rue Jolicoeur, avec un café chaud offert gratuitement.

L'Arrondissement du Sud-Ouest démontre sa solidarité envers les Montréalaises et Montréalais par la mise en berne de son drapeau le vendredi 11 mars 2022, de l'aube au crépuscule, pour souligner la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19.

