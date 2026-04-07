Un lieu emblématique modernisé pour la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, et la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), annoncent le lancement d'une démarche d'envergure visant la mise à niveau de la place de l'Assemblée-Nationale, un site emblématique situé au cœur de la colline Parlementaire.

Lieu identitaire par excellence, la place de l'Assemblée-Nationale constitue un espace central de rassemblement citoyen et culturel, accueillant chaque année de nombreux événements d'envergure. Le projet annoncé vise à lui redonner sa pleine valeur en tant que vitrine de la Capitale-Nationale.

La démarche permettra de repenser les aménagements afin d'offrir un espace plus accessible, polyvalent et durable, en phase avec les besoins actuels et futurs. Elle visera notamment à améliorer le confort et l'expérience des usagers au quotidien, en proposant des aménagements mieux adaptés à la détente et à la vie citoyenne, par exemple pour s'y asseoir ou y prendre une pause. Elle contribuera également à renforcer la résilience du site face aux usages intensifs, tout au long de l'année.

Le projet prévoit notamment une reconfiguration de la surface afin d'en optimiser les usages et de mieux soutenir la tenue d'événements de différentes envergures. Actuellement, la tenue de grands événements nécessite l'utilisation de machinerie lourde et d'équipements imposants, ce qui entraîne une détérioration fréquente du terrain et des interventions récurrentes de remise en état. La modernisation du site permettra d'intégrer des surfaces et des aménagements plus adaptés à ces réalités, tout en favorisant une cohabitation harmonieuse entre les événements d'envergure, les activités de plus petite taille et les usages quotidiens de la population.

Une collaboration porteuse pour l'avenir du site

Dans une volonté de partenariat concret, BLEUFEU et le Carnaval de Québec, deux acteurs majeurs de l'animation du site, ont accepté de contribuer au projet de réfection. Leur implication témoigne d'un engagement commun à valoriser durablement les espaces publics de la capitale.

Une démarche ancrée dans la participation citoyenne

Une consultation citoyenne sera lancée à la fin du mois d'avril, en collaboration avec les instances locales, afin de recueillir les attentes de la population quant à l'avenir de ce lieu stratégique. Les résultats viendront orienter les travaux de conception.

Citations

« En modernisant la place de l'Assemblée-Nationale, nous lui redonnons pleinement son rôle de lieu phare au cœur de la Capitale-Nationale. Ce projet nous permet à la fois de soutenir les grands événements qui font rayonner Québec et de léguer aux générations futures un espace public moderne, durable et à la hauteur de notre identité collective. un lieu accessible, pensé pour et par les citoyens, plus convivial et rassembleur. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les aménagements de la place sont vieillissants et de moins en moins adaptés aux besoins grandissants des occupants, ce qui entraine des travaux récurrents de remise en état qui limitent continuellement l'accès au site pour la population et les visiteurs. La mise à niveau du site est nécessaire afin d'offrir aux usagers un espace mieux adapté et des aménagements qui reflèteront la nature capitale de ce lieu identitaire. »

André Roy, président-directeur général de la CCNQ

« Nous saluons l'innovation derrière cette initiative, qui constitue une approche gagnante, à la fois pour le site, pour les personnes qui en bénéficieront directement et pour notre organisation. Les améliorations apportées aux infrastructures auront des retombées concrètes sur l'expérience sur le terrain, en contribuant à un accueil plus fluide, plus confortable et mieux adapté pour le public, nos festivaliers et l'ensemble des événements présentés sur le site de la Commission de la capitale nationale du Québec.»

Nicolas Racine, président-directeur général de BLEUFEU

« Le réaménagement de la Place de l'Assemblée‑Nationale en un site mieux adapté à l'accueil d'événements de grande envergure représente une occasion unique d'insuffler une nouvelle énergie à ce lieu emblématique. La Commission de la capitale nationale du Québec met en valeur un espace remarquable, et de notre côté, nous aurons le plaisir d'y créer des moments rassembleurs, vivants et inoubliables pour toute la population. »

Jérôme Déchêne, directeur général du Carnaval de Québec

Prochaines étapes

Selon l'échéancier projeté, les travaux pourraient débuter au cours de l'été 2027, une fois l'édition du FEQ terminée. La CCNQ souhaite ainsi que les travaux perturbent le moins possible la tenue des grands événements annuels.

Fin avril 2026 : Lancement d'un appel d'offres pour services professionnels pour la conception des plans et devis.

: Lancement d'un appel d'offres pour services professionnels pour la conception des plans et devis. Fin-avril à fin mai : Consultation citoyenne

: Consultation citoyenne Automne 2026 : Présentation du concept final du projet

: Présentation du concept final du projet Été 2027 (après le FEQ) : Début des travaux

: Début des travaux Automne 2028 : Fin des travaux

La place de l'Assemblée-Nationale a été réalisée en 1998 par la Commission de la capitale nationale du Québec dans le cadre du grand projet de parachèvement de la colline Parlementaire.

Source :

Naomy Martin

Attachée de presse du ministre Jean-François Simard

367 977-7465 | [email protected]

Pour informations :

François Grenon

Commission de la capitale nationale du Québec

418 644-2531 | [email protected]

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec