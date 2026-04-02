INVITATION AUX MÉDIAS - Concernant la place de l'Assemblée-Nationale

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Jean-François Simard, accompagné du président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), monsieur André Roy invitent, le 7 avril à 14 h à l'Observatoire de la Capitale, les représentantes et les représentants des médias à une annonce importante en lien avec la place de l'Assemblée-Nationale.

Date et heure : Mardi, 7 avril 2026 à 14 h Lieu : Observatoire de la Capitale, Édifice Marie-Guyart

1037, rue De La Chevrotière, 31e étage

Cette annonce se fera également en présence de représentants de BLEUFEU, du Carnaval de Québec, de même que du Conseil de quartier du Vieux-Québec et du Comité de citoyens du Vieux-Québec.

Source :

Naomy Martin

Attachée de presse du ministre Jean-François Simard

367 977-7465 | [email protected]

Pour informations :

François Grenon

Commission de la capitale nationale du Québec

418 644-2531 | [email protected]

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec