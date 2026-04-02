INVITATION AUX MÉDIAS - Concernant la place de l'Assemblée-Nationale

Nouvelles fournies parCommission de la capitale nationale du Québec
02 avr, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Jean-François Simard, accompagné du président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), monsieur André Roy invitent, le 7 avril à 14 h à l'Observatoire de la Capitale, les représentantes et les représentants des médias à une annonce importante en lien avec la place de l'Assemblée-Nationale.
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Date et heure :
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Mardi, 7 avril 2026 à 14 h
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Lieu :
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Observatoire de la Capitale, Édifice Marie-Guyart
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1037, rue De La Chevrotière, 31e étage
Cette annonce se fera également en présence de représentants de BLEUFEU, du Carnaval de Québec, de même que du Conseil de quartier du Vieux-Québec et du Comité de citoyens du Vieux-Québec.
Source :
Naomy Martin
Attachée de presse du ministre Jean-François Simard
367 977-7465 | [email protected]
Pour informations :
François Grenon
Commission de la capitale nationale du Québec
418 644-2531 | [email protected]
SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec
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