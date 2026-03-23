Phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain - La CCNQ lance un appel de qualification pour la réalisation de la passerelle cyclopiétonne entre le boulevard D'Estimauville et la baie de Beauport

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Commission de la capitale nationale du Québec

23 mars, 2026, 10:00 ET

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, a confié à la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) le mandat d'amorcer la réalisation d'une passerelle cyclopiétonne qui reliera le secteur D'Estimauville à la baie de Beauport. La construction de cette nouvelle infrastructure marquera la première étape du réaménagement du littoral est du Saint-Laurent (phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain) comme annoncé lors du dévoilement de l'énoncé de vision en juin 2025.

Ce projet sera réalisé en mode conception-construction progressif. La CCNQ lancera au cours des prochains jours un appel de qualification afin de sélectionner les trois entreprises candidates qui seront invitées à participer à la suite du processus. Cette étape sera achevée au printemps 2026.

Un appel de propositions sera ensuite lancé auprès des entreprises retenues afin de sélectionner celle qui sera invitée à développer une proposition technique détaillée à prix forfaitaire. Ce mode de réalisation permet notamment d'optimiser la collaboration et d'intégrer l'expertise du constructeur dès la conception, en plus de mieux gérer les risques et les imprévus.

« Cette passerelle, c'est bien plus qu'une infrastructure : c'est un lien direct entre les citoyens, le fleuve et l'une des plus belles plages urbaines d'Amérique du Nord : la baie de Beauport. Elle s'inscrit dans notre volonté de faire du littoral un espace plus accessible, vivant et rassembleur », a souligné le ministre Simard.

Source :
Naomy Martin
Attachée de presse du ministre Jean-François Simard
367 977-7465 | [email protected]

Pour informations :
François Grenon
Secrétaire général, Commission de la capitale nationale du Québec
418 802-9878 | [email protected]

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