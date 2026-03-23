Phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain - La CCNQ lance un appel de qualification pour la réalisation de la passerelle cyclopiétonne entre le boulevard D'Estimauville et la baie de Beauport

Ce projet sera réalisé en mode conception-construction progressif. La CCNQ lancera au cours des prochains jours un appel de qualification afin de sélectionner les trois entreprises candidates qui seront invitées à participer à la suite du processus. Cette étape sera achevée au printemps 2026.

Un appel de propositions sera ensuite lancé auprès des entreprises retenues afin de sélectionner celle qui sera invitée à développer une proposition technique détaillée à prix forfaitaire. Ce mode de réalisation permet notamment d'optimiser la collaboration et d'intégrer l'expertise du constructeur dès la conception, en plus de mieux gérer les risques et les imprévus.

« Cette passerelle, c'est bien plus qu'une infrastructure : c'est un lien direct entre les citoyens, le fleuve et l'une des plus belles plages urbaines d'Amérique du Nord : la baie de Beauport. Elle s'inscrit dans notre volonté de faire du littoral un espace plus accessible, vivant et rassembleur », a souligné le ministre Simard.

Source :

Naomy Martin

Attachée de presse du ministre Jean-François Simard

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Pour informations :

François Grenon

Secrétaire général, Commission de la capitale nationale du Québec

418 802-9878 | [email protected]

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec