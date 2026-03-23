Phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain - La CCNQ lance un appel de qualification pour la réalisation de la passerelle cyclopiétonne entre le boulevard D'Estimauville et la baie de Beauport

Nouvelles fournies parCommission de la capitale nationale du Québec
23 mars, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, a confié à la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) le mandat d'amorcer la réalisation d'une passerelle cyclopiétonne qui reliera le secteur D'Estimauville à la baie de Beauport. La construction de cette nouvelle infrastructure marquera la première étape du réaménagement du littoral est du Saint-Laurent (phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain) comme annoncé lors du dévoilement de l'énoncé de vision en juin 2025.
Partager cet article