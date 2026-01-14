Passeport 5/20 : 5 attraits, 20% de rabais - Multipliez les sorties pour économiser plus!

L'Aquarium du Québec

Pour une sortie familiale qui sort de l'ordinaire, l'Aquarium du Québec est l'endroit rêvé! Admirez les ours blancs et les phoques, plongez dans l'univers des poissons, des méduses et des hippocampes, touchez les raies et les étoiles de mer dans les bassins tactiles et faites la rencontre du célèbre homard doré. Ouvert à l'année, l'établissement abrite 300 espèces. sepaq.com/aquarium

Méga Parc

Le Méga Parc est le plus grand parc d'attractions intérieur de l'Est du Canada. Avec votre bracelet d'accès illimité, vous profitez librement de plus de 15 attractions, dont une montagne-russe, un carrousel, une grande roue sans rayons et le plus long sentier de patinage intérieur en Amérique du Nord. C'est la destination idéale pour une journée de divertissement pour les petits et grands. Le Méga Parc se trouve au cœur des Galeries de la Capitale, où vous attendent de nombreuses boutiques et une aire de restauration. mega-parc.com

Citadelle de Québec

Entrez au cœur d'une forteresse légendaire. Dominant la ville et le fleuve, la Citadelle de Québec dévoile ses secrets à ceux qui franchissent ses remparts. En famille ou entre amis, suivez un guide à travers cette forteresse encore habitée, marchez sur les traces des soldats d'hier et d'aujourd'hui, et laissez-vous imprégner par l'atmosphère unique du lieu. La visite se poursuit au Musée Royal 22e Régiment, où objets, témoignages et découvertes captivantes font revivre plus de trois siècles d'histoire. lacitadelle.qc.ca

Observatoire de la capitale

Montez au 31e étage de l'édifice Marie-Guyart et admirez la vue panoramique à couper le souffle sur Québec ! L'Observatoire de la Capitale vous offre une perspective spectaculaire à 360 degrés sur la ville, le fleuve Saint-Laurent, les plaines d'Abraham et les environs. Explorez l'histoire fascinante de la capitale avec le parcours d'interprétation Horizons et les audioguides disponibles sur place. Une expérience mémorable pour toute la famille ! observatoire-capitale.com

Pôle culturel du Monastère des Ursulines

Le Pôle culturel du Monastère des Ursulines vous invite à découvrir sa nouvelle exposition Grandir chez les Ursulines ainsi que ses multiples activités familiales et culturelles. Concerts, activité cherche et trouve, expérience immersive inspirée des jeux d'évasion et bien plus encore vous attendent chez les Ursulines! polecultureldesursulines.ca

MODALITÉS : 20% sur le prix d'entrée individuelle exclusivement sur présentation de la facture (papier ou numérique) d'un autre attrait participant émise durant la période promotionnelle.

VALIDE DU 20 JANVIER AU 20 AVRIL 2026. Non valide du 28 février au 8 mars 2026 inclusivement à l'Aquarium du Québec et au Méga Parc.

En savoir plus

Pour informations :

Jean-Philippe Guay

Commission de la capitale nationale du Québec

418 803-4342| [email protected]

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec