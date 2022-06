Un lien piétonnier pour relier trois sites exceptionnels de la Capitale-Nationale - L'escalier du Bois-de-Coulonge ouvert au public dès le 15 juillet

Ce nouveau lien piétonnier, qui comprend 294 marches ainsi que des sentiers à flanc de falaise, vient au quatrième rang parmi les escaliers de la région de la Capitale-Nationale pour le nombre de marches, derrière ceux de la chute Montmorency (487), du Cap-Blanc (398) et de la promenade des Gouverneurs (310). Deux aires de repos avec plantations et mobilier urbain marqueront les accès au haut et au bas de l'escalier.

L'escalier du Bois-de-Coulonge : accessible pendant les Mosaïcultures 2022

L'escalier sera accessible dès son ouverture via le parc du Bois-de-Coulonge. Un sentier a été aménagé entre le haut de l'escalier et l'entrée du parc afin de permettre aux usagers de contourner la portion du parc occupée par les Mosaïcultures jusqu'au 10 octobre 2022.

La construction de l'escalier a été réalisée en atelier au cours de l'hiver. L'assemblage des modules de même que les travaux d'aménagement seront achevés au cours des prochains jours.

Ce projet a été entièrement réalisé par la Commission de la capitale nationale du Québec et a nécessité un investissement total de 2,3 M$.

« Ce projet est important pour notre gouvernement et pour notre capitale. Il s'inscrit dans une vision régionale ambitieuse de développement récréotouristique. Ce nouveau lien constitue le chaînon manquant entre le secteur Sillery et le fleuve St-Laurent, permettant de relier trois sites exceptionnels, soit le parc du Bois-de-Coulonge, le parc des Champs-de-Bataille et la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, une fois celle-ci complétée à l'été 2023. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Le nouvel escalier contribuera à désenclaver le parc du Bois-de-Coulonge, un des plus beaux parcs de la ville, et fera le bonheur des citoyens de la haute-ville et des usagers du parc, qui pourront accéder en quelques minutes au fleuve St-Laurent et à la promenade Samuel-De Champlain. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon.

« La Commission est fière de contribuer à ce projet qui a pour effet de rendre encore plus accessibles ses parcs et espaces à la population. »

Marie Claire Ouellet, présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Renseignements: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre,ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél.: 514 560-0244, [email protected]; Jean-Philippe Guay, Relationniste de presse, Commission de la capitale nationale du Québec, Tél. : 418 803-4342, [email protected]