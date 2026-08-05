Un legs durable pour Montréal : le STI & HIV 2025 World Congress remet plus de 55 000 $ à six organismes communautaires

MONTRÉAL, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- Un an après avoir réuni au Palais des congrès de Montréal des spécialistes de la santé sexuelle venus des quatre coins du monde, le STI & HIV 2025 World Congress (Congrès mondial 2025 sur les ITS et le VIH) continue de porter ses fruits. Aux retombées économiques, intellectuelles, scientifiques et sociales qu'il a générées s'ajoute aujourd'hui un legs très concret : un surplus financier de 55 151,77 $ est versé à six organismes communautaires montréalais œuvrant en santé sexuelle. Un bel exemple de l'héritage durable que les congrès internationaux peuvent laisser à leur destination d'accueil.

G. à dr. derrière : M.-A. Gemme (Palais des congrès), Donovan Paul Rocher (AIDS Community Care Montreal), Carrie Martin (Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke), Alexandre Dumont Blais (RÉZO), Emmanuelle Legault (PDG du Palais des congrès), Yanick Paradis (Dopamine) Joseph Jean-Gilles (GAP-VIES), V. De Noncourt (Palais des congrès) G. à dr. devant : Morgana Lefebvre (Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke), Sandra Wesley (Stella), Dr Marc Steben (coprésident du STI & HIV 2025 World Congress)

En offrant une garantie financière couvrant une partie du risque lié à la tenue du STI & HIV 2025 World Congress, le Palais des congrès de Montréal a rendu possible la mobilisation de partenaires locaux essentiels, dont le Dr Marc Steben et UIITS Canada (la branche nationale de l'Union internationale contre les infections sexuellement transmissibles), et donc la tenue de l'événement dans la métropole. Cette initiative exceptionnelle traduisait la volonté du Palais de soutenir un congrès dont la portée scientifique et sociétale justifiait un engagement particulier, dans un contexte où ce type d'événement consacré à des enjeux touchant des populations marginalisées attire plus difficilement les commanditaires.

Ce surplus, aujourd'hui redistribué à six organismes communautaires montréalais, résulte d'une gestion financière rigoureuse et d'approches novatrices mises en place par le comité organisateur du STI & HIV 2025 World Congress. Le recours à de nouveaux donateurs - dont le principal, l'Agence de la santé publique du Canada, intégré à la toute fin du processus - ainsi que la refonte complète de la structure de participation ont permis d'attirer un nombre de participantes et participants supérieur aux prévisions, accroissant notamment la présence de personnes provenant de pays à faibles revenus. Au total, 1 515 personnes provenant de 72 pays ont participé au congrès en juillet 2025.

Un soutien direct au filet social montréalais

Afin que ce succès profite directement à la communauté, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) a été invitée à recommander les organismes bénéficiaires. Dans un contexte où les ressources communautaires sont fortement sollicitées, le choix a été fait de répartir le surplus entre plusieurs organisations complémentaires plutôt que de concentrer le montant auprès d'un seul organisme.

Les 55 151,77 $ seront ainsi versés, à parts égales, à Sida Bénévoles Montréal (ACCM), Dopamine, GAP-VIES, Rézo, Stella, et au Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke. Ensemble, ces organismes interviennent auprès de diverses populations en matière de prévention, d'accès aux soins, d'accompagnement et de soutien. Leur action quotidienne constitue un complément indispensable au réseau de la santé et contribue à renforcer le filet social montréalais. Ce soutien financier appuie directement cette mission essentielle.

Un héritage qui dépasse le congrès

Organisée dans un contexte international marqué par un recul des droits sexuels et reproductifs et par des compressions budgétaires dans la recherche et les traitements aux États-Unis, l'édition 2025 du STI & HIV World Congress tenue au Palais des congrès de Montréal s'était démarquée à plusieurs égards. Pour la première fois dans l'histoire du congrès, les savoirs autochtones et les approches de recherche adaptées avaient occupé une place importante dans la programmation. Des congressistes avaient également pu découvrir le centre de dépistage communautaire de la rue Sainte-Catherine, tandis que plusieurs enjeux rarement abordés lors des éditions précédentes avaient trouvé leur place dans les discussions scientifiques.

Ces initiatives traduisaient une même ambition : rendre les savoirs échangés lors du congrès plus accessibles aux personnes qui en avaient le plus besoin. Un an après sa tenue, le STI & HIV 2025 World Congress continue ainsi de porter ses fruits, tant par les connaissances qu'il a fait progresser que par le soutien concret qu'il apporte aujourd'hui à la communauté montréalaise.



Citations

« Un congrès prend tout son sens lorsqu'il laisse quelque chose derrière lui, et le legs du STI & HIV 2025 World Congress en est un parfait exemple. Les échanges scientifiques qui ont eu lieu à Montréal continueront d'alimenter la recherche et les pratiques en santé sexuelle, mais ce soutien à six organismes montréalais montre que leur héritage peut aussi se traduire en gestes concrets pour la communauté. C'est la démonstration qu'un congrès international peut générer des bénéfices durables bien au-delà de l'impact économique et des quelques jours où il s'y tient. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« L'édition montréalaise du STI & HIV World Congress, en 2025, devait célébrer les avancées réalisées en santé sexuelle depuis la publication du premier rapport de l'OMS sur la question, 50 ans plus tôt. Elle s'est finalement tenue dans un tout autre contexte, marqué par un recul des droits en la matière. Les discussions ont donc porté sur les nouvelles attaques contre les acquis des dernières décennies et sur la nécessité de faire front commun afin de poursuivre les efforts malgré des ressources toujours plus limitées. En plaçant l'engagement communautaire au cœur de sa programmation, le congrès de 2025 a bousculé les façons de faire. Le versement de ce surplus à des organismes montréalais s'inscrit dans cette même logique : faire en sorte que les retombées du congrès profitent concrètement aux communautés qu'il souhaitait soutenir. » - Marc Steben, coprésident du STI & HIV 2025 World Congress

« Les retombées du STI & HIV 2025 World Congress pour Montréal prennent plusieurs formes. Le soutien financier accordé aujourd'hui aux organismes communautaires en est une illustration concrète. Par ailleurs, nous avons dégagé des fonds pour permettre de soutenir la participation de chercheuses et chercheurs du Canada et de pays à faibles ressources à de futurs congrès internationaux. Nous avons également rendu les principales conférences du congrès accessibles gratuitement sur le site de l'Union internationale contre les infections sexuellement transmissibles (IUSTI), afin que ces connaissances continuent de circuler au-delà de Montréal. » - Jo-Ann Dillon, coprésidente du STI & HIV 2025 World Congress

« Le mouvement de lutte contre le VIH est très préoccupé par le phénomène persistant de diagnostics tardifs du VIH et propose sans cesse d'ouvrir des pistes additionnelles vers le dépistage, adaptées aux populations que nous connaissons bien. Nos gouvernements semblent ne pas nous faire confiance et ne nous offrent pas des moyens pour répondre à ce besoin criant. Des gestes comme ceci, une contribution concrète au travail des organismes de première ligne est très appréciée dans le contexte actuel. » - Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la dixième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]