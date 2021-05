Un jeu sérieux pour apprendre autrement

Mené en collaboration avec les dix établissements du réseau de l'Université du Québec, ce projet consiste à créer une ressource éducative visant à soutenir les étudiants et les étudiantes dans le développement de leur compétence numérique. Le jeu sérieux permet de leur offrir des contextes d'apprentissage non conventionnels leur permettant notamment de se projeter dans leur futur univers professionnel ou d'anticiper les conséquences de leurs actions.

Ce projet se démarque par l'ampleur de la collaboration qu'il sous-tend et par le développement de la compétence numérique, qui est l'une des grandes priorités du réseau de l'Université du Québec. Adoptant une approche ludique, il réunit une équipe multidisciplinaire du réseau, ainsi que la participation d'étudiants et d'étudiantes à titre de futurs utilisateurs et utilisatrices, coconcepteurs et coconceptrices.

« Je tiens à féliciter le professeur Plante pour l'obtention de cette subvention. Il s'agit d'un projet innovant et rassembleur qui mise sur l'une des expertises reconnues de l'Université TÉLUQ, la compétence numérique en éducation », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, Patrick Plante explique que « ce projet témoigne de l'engagement de l'Université TÉLUQ et des membres du réseau à vouloir rehausser la qualité de la formation des étudiantes et des étudiants, qui pourront agir de façon éthique en contexte numérique, et ce, autant dans la société quand dans le monde du travail ».

Rappelons que le FODED soutient la mise en place de projets structurants, audacieux et innovants en enseignement à distance communs à deux ou plusieurs établissements du réseau.

