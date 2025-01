OTTAWA, ON , le 20 janv. 2025 /CNW/ - Quinze Premières Nations partenaires et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada ont finalisé le mandat pour la conduite de l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu (traditionnellement appelée Kawana 'bi 'kag par les Premières Nations locales), dans le nord de l'Ontario. Ce mandat définit la manière dont l'évaluation régionale co-dirigée fournira des renseignements sur les répercussions de tout développement futur éventuel. Il reflète aussi l'engagement commun de chacune des parties à travailler en collaboration tout au long du processus. Il s'agit donc d'une étape importante pour le développement durable dans la région et pour la réconciliation avec les peuples autochtones en général.

Un groupe de travail composé de membres des communautés de 15 Premières Nations partenaires et de membres du personnel de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada réalisera l'évaluation régionale. En tenant compte des renseignements qui auront été collectés au cours de l'évaluation régionale, le groupe de travail préparera un rapport contenant une description des renseignements recueillis au cours de la phase de réalisation de l'évaluation et les conclusions qui ont été tirées de ces résultats. Une fois finalisé, le rapport sera soumis aux chefs de toutes les Premières Nations partenaires ainsi qu'au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique.

Les évaluations régionales sont des études menées dans des zones de projets existants ou de développement prévu. Cette évaluation co-dirigée contribuera à assurer l'efficience et l'efficacité des futures évaluations d'impact des grands projets proposés dans la région et qui sont assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact. Dans ce cas précis, elle examinera également les effets et les avantages potentiels de tout développement futur sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. Cela permettra de guider la planification et la prise de décision pour tous les grands projets proposés.

Faits en bref

Le Cercle de feu est une zone riche en gisements minéraux, située dans le nord de l' Ontario , à environ 540 kilomètres au nord-est de Thunder Bay. Les Premières Nations locales appellent traditionnellement cette région Kawana 'bi 'kag . La zone faisant l'objet de l'évaluation régionale englobera les collectivités et les territoires traditionnels des Premières Nations partenaires. C'est en effet la zone la plus susceptible d'être touchée par les effets positifs et négatifs dus à de potentielles activités de développement dans la région.

, à environ 540 kilomètres au nord-est de Thunder Bay. Les Premières Nations locales appellent traditionnellement cette région . La zone faisant l'objet de l'évaluation régionale englobera les collectivités et les territoires traditionnels des Premières Nations partenaires. C'est en effet la zone la plus susceptible d'être touchée par les effets positifs et négatifs dus à de potentielles activités de développement dans la région. Le groupe de travail est composé de membres des communautés des Premières Nations partenaires suivantes, et reçoit le soutien administratif des conseils de Matawa et de Mushkegowuk : Première Nation d'Aroland, Première Nation d' Attawapiskat , Première Nation de Constance Lake , Première Nation d'Eabametoong, Première Nation de Fort Albany , Première Nation de Ginoogaming**, Première Nation de Kashechewan , Première Nation de Long Lake 58, Première Nation de Marten Falls *, Première Nation crie de Missanabie , Première Nation crie de Moose, Première Nation de Neskantaga, Première Nation de Nibinamik*, Première Nation de Webequie et Première Nation de Weenusk. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada fait également partie du groupe de travail.

*Mandat approuvé en principe, mais l'examen par la collectivité est en cours.

** Mandat approuvé, avec l'exigence d'une cérémonie appropriée.

