OTTAWA, ON, le 13 août 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) met à la disposition des peuples autochtones et du public une aide financière pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet de cuivre de Yellowhead, une nouvelle mine de cuivre à ciel ouvert située à environ 150 kilomètres au nord-est de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation à l'ensemble de l'étape préparatoire du processus d'évaluation d'impact fédéral. Au cours de la période de consultation publique actuelle, qui se terminera le 15 septembre 2025, les peuples autochtones et les membres du public sont invités à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Les demandes reçues d'ici le 11 septembre 2025 seront prises en compte.

Pour plus d'informations sur le programme d'aide financière aux particpants, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre, numéro de référence 89694, et cliquez sur « Aide financière aux participants ». Vous pouvez également communiquer avec un représentant du Programme d'aide financière aux participants en écrivant à [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884. Les détails du projet sont également disponibles sur la page d'accueil du projet.

Restez à l'affût sur le projet en suivant l'AEIC sur X: @AEIC_IAAC

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC par courriel à [email protected].