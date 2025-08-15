OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a terminé son évaluation du projet d'aérodrome Ten Shilling de la Première Nation de York Factory, un nouvel aérodrome le long du ruisseau Ten Shilling au Manitoba, et a déterminé que ses effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale seraient limités ou traités par d'autres moyens.

Le promoteur, la Première Nation de York Factory, peut désormais aller de l'avant pour obtenir les autorisations et les permis nécessaires à son projet.

Pour prendre sa décision au titre du paragraphe 16 de la Loi sur l'évaluation d'impact, l'AEIC a mobilisé d'autres instances, des experts fédéraux, des intervenants, le public et les peuples autochtones pour examiner la description du projet, déterminer les effets potentiels de compétence fédérale ainsi que les cadres pour traiter les effets potentiels.

L'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels du projet qui relèvent de la compétence fédérale seraient limités ou traités au moyen des lois et des règlements fédéraux et provinciaux existants. Cela comprend, sans s'y limiter, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, ainsi que la Loi sur les richesses du patrimoine et la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau du Manitoba.

Par conséquent, une évaluation d'impact fédérale approfondie n'est pas requise.

Les documents et la liste des éléments pris en compte figurent dans l'avis de décision avec motifs tôt dans le processus de l'AEIC.

Faits en bref

La Première Nation de York Factory propose de construire et d'exploiter un nouvel aérodrome le long du ruisseau Ten Shilling , à environ quatre kilomètres au sud de l'établissement et lieu historique national de York Factory, dans le nord-est du Manitoba . Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait une seule piste d'atterrissage privée de 1 530 mètres de long qui serait utilisée pour les services d'urgence, améliorerait l'accès au territoire traditionnel de la Première Nation de York Factory et favoriserait le tourisme ainsi que le développement futur dans la région.

, à environ quatre kilomètres au sud de l'établissement et lieu historique national de York Factory, dans le nord-est du . Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait une seule piste d'atterrissage privée de 1 530 mètres de long qui serait utilisée pour les services d'urgence, améliorerait l'accès au territoire traditionnel de la Première Nation de York Factory et favoriserait le tourisme ainsi que le développement futur dans la région. Le processus d'examen a duré 59 jours du début à la fin.

L'AEIC facilite le développement durable des grands projets assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact grâce à des évaluations efficaces et menées de manière ouverte. Ces évaluations permettent de déterminer des façons d'assurer la protection de l'environnement et des droits des Autochtones dans le contexte de la réalisation des projets. Pour appuyer les investissements dans de grands projets nécessaires, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres instances pour l'atteinte de l'objectif « un projet, une évaluation ».

grâce à des évaluations efficaces et menées de manière ouverte. Ces évaluations permettent de déterminer des façons d'assurer la protection de l'environnement et des droits des Autochtones dans le contexte de la réalisation des projets. Pour appuyer les investissements dans de grands projets nécessaires, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres instances pour l'atteinte de l'objectif « un projet, une évaluation ». Le Canada est résolu à travailler de concert avec la province du Manitoba pour améliorer l'efficacité de l'évaluation des grands projets.

est résolu à travailler de concert avec la province du pour améliorer l'efficacité de l'évaluation des grands projets. De telles décisions garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada en permettant de déterminer, tôt dans le processus, si une évaluation d'impact approfondie est requise ou non.

Liens connexes

Suivez-nous sur X : @AEIC_IAAC #TenShilling

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, [email protected]