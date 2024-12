Un investissement pour la croissance et la relève de Technominex par les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Abitibi (FRS) investissent dans Technominex inc, un acteur important de l'exploration minière afin de soutenir sa croissance et sa transition managériale.

Basée à Rouyn-Noranda, au cœur des camps miniers de l'Abitibi-Baie-James, Techonominex œuvre depuis une vingtaine d'années dans le domaine minier en offrant des services-conseils à des clients partout au Québec et au Canada.

Dans les prochaines années, l'entreprise veut développer de nouveaux marchés et diversifier ses services dans l'industrie minière en misant notamment sur l'innovation technologique. Le développement des talents demeurant au cœur de son engagement, Technominex souhaite poursuivre ses investissements dans la formation de ses employés pour les encourager à atteindre leur plein potentiel.

Ainsi, le président, Norman Jacob, souhaite préparer la relève de la direction afin de pleinement se dédier au rôle de président et ainsi se consacrer au développement de l'entreprise. Grâce à ce nouvel investissement, la directrice générale Sabrina Audet, le directeur des services techniques Stéphane Mantha et le directeur des opérations Rémi Bilodeau se joignent à l'actionnariat. En plus de contribuer à la fidélisation des employés, cette décision marque leur apport essentiel à l'équipe et à la croissance de Technominex.

« Nous sommes toujours aussi convaincus qu'investir dans la relève des entreprises demeure hautement stratégique pour la région. Avec sa vision d'avenir, Technominex a tous les qualificatifs requis pour faire rayonner l'expertise locale à travers la province et le reste du pays.», explique Édith Gaudet, vice-présidente régionale des Fonds régionaux de solidarité FTQ - Abitibi-Témiscamingue.

« L'histoire de relève se perpétue, alors que j'ai moi-même été repreneur de l'entreprise en 2015. Technominex entre dans une nouvelle étape de croissance, alors que nous venons de fêter ses 20 ans en 2024. Cette transaction permettra de stimuler la croissance de l'entreprise, tout en préparant sa relève. », ajoute Norman Jacob, président de Technominex.

Le repreneuriat au cœur des priorités du réseau des 17 Fonds régionaux

Le réseau complet des Fonds régionaux a notamment investi, au cours de son dernier exercice, plus de 98 millions de dollars pour appuyer la relève au sein de PME, soit près de la moitié des sommes investies au cours de la période. Le financement et l'accompagnement offerts par les Fonds régionaux ont ainsi contribué au maintien de sièges sociaux de 57 petites et moyennes entreprises partout au Québec.

À propos de Technominex

Forte de plus de 20 ans d'expérience, Technominex se positionne comme un acteur incontournable dans les domaines de l'exploration minière et de l'hébergement en milieux nordiques, grâce à sa division Camp de Ville. Basée à Rouyn-Noranda, Technominex a su bâtir une réputation d'excellence en proposant des services professionnels complets, personnalisés et adaptés aux exigences du secteur. Sa force réside dans une équipe hautement qualifiée et multidisciplinaire, soutenue par l'intégration des technologies les plus innovantes grâce à nos partenariats stratégiques. Ces atouts permettent à l'entreprise de garantir des prestations de qualité supérieure, taillées sur mesure pour accompagner ses clients dans leurs projets les plus ambitieux. Que ce soit pour l'exploration minière ou la gestion de camps nordiques, Technominex incarne fiabilité, innovation et expertise, consolidant ainsi sa place parmi les leaders de l'industrie.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 753 000 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,5 milliard de dollars dans plus de 1 700 entreprises.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Informations pour les représentants des médias seulement : Geneviève Jutras, Conseillère principale, relations publiques Fonds de solidarité FTQ, Courriel : [email protected], 438 458-3946