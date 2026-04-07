PrairiesCan et le gouvernement de la Saskatchewan s'associent pour aider les entreprises établies en Saskatchewan à se préparer aux besoins de la chaîne d'approvisionnement nucléaire

SASKATOON, SK, le 7 avril 2026 /CNW/ - Devant l'incertitude économique mondiale, le Canada prend des mesures pour produire davantage de ce dont il a besoin, directement à l'intérieur de ses frontières, et l'énergie ne fait pas exception. La Saskatchewan fait progresser des solutions d'énergie nucléaire comme des petits réacteurs modulaires, mais les petites entreprises et communautés doivent posséder les compétences et la capacité nécessaires pour participer pleinement à la chaîne d'approvisionnement nucléaire.

Un investissement fédéral stimule la chaîne d’approvisionnement nucléaire en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, au nom d'Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un financement fédéral de 625 100 $ pour la Saskatchewan Industrial and Mining Suppliers Association Inc. (SIMSA), l'Organization of Canadian Nuclear Industries (OCNI) et Southeast Techhub Incorporated (SETH). Ce soutien aidera à faire progresser les chaînes d'approvisionnement nucléaires en Saskatchewan. Le gouvernement de la Saskatchewan contribue 286 000 $ par l'entremise de la Société des investissements de la Couronne.

Le potentiel énergétique nucléaire de la Saskatchewan provient de sa capacité en matière de recherche, d'essais et de ressources naturelles, particulièrement de l'uranium abondant et de classe mondiale. Le secteur nucléaire créera des occasions pour les entreprises spécialisées dans une gamme d'activités : de la conception et de l'ingénierie des petits réacteurs modulaires à la fabrication de composants, en passant par la construction et l'exploitation d'usines ainsi que des services spécialisés tels que l'assurance qualité et la gestion de l'environnement.

Les annonces d'aujourd'hui aideront les entreprises de la Saskatchewan à renforcer leur capacité à participer au secteur de l'énergie nucléaire au Canada en :

informant et éduquant les entreprises locales sur les occasions liées à la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie nucléaire;

faciliant les liens entre les entreprises et les fournisseurs de la Saskatchewan dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire;

élaborant des microcertifications et un soutien à l'accréditation pour répondre aux normes de l'industrie.

Le Canada s'engage à promouvoir des solutions énergétiques innovantes et durables qui stimulent la croissance économique et réduisent les émissions. Des partenariats comme celui-ci soulignent l'engagement commun des gouvernements fédéral et provincial à soutenir les entreprises locales et à renforcer le secteur de l'énergie nucléaire du Canada pour un avenir énergétique plus propre et plus sécuritaire.

Citations

« Des mines du nord aux petites et grandes communautés, l'investissement de notre gouvernement dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire de la Saskatchewan créera des emplois hautement qualifiés, de nouvelles occasions et des sources d'énergie résilientes dans l'ensemble de notre province. Lors que nous investissons dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire de la Saskatchewan, nous investissons aussi dans la souveraineté économique et énergétique du Canada. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural et député de Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill

« Notre nouveau gouvernement investit dans un avenir solide pour le secteur de l'énergie nucléaire au Canada -- stimulant la croissance économique, renforçant la sécurité énergétique nationale et offrant une énergie fiable, abordable et propre dans tout le pays. En collaborant avec des partenaires des secteurs minier, manufacturier, de l'énergie nucléaire et du développement économique en Saskatchewan, nous contribuons à bâtir une chaîne d'approvisionnement nucléaire de calibre mondial qui soutiendra la prospérité et la résilience à long terme dans l'ensemble du Canada. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Le Canada est une superpuissance de l'énergie nucléaire depuis des décennies, et notre travail visant à devenir la première nation du G7 avec un PRM - qui a été renvoyé par le premier ministre au Bureau des grands projets en septembre - s'appuiera sur ce leadership. Nous sommes ravis que l'avenir énergétique de la Saskatchewan comprenne le nucléaire, et notre nouveau gouvernement investit dans cet avenir en approuvant de nouvelles mines d'uranium et en appuyant le déploiement des PRM et l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement nucléaire au cœur des Prairies qui créera des emplois et améliorera la sécurité énergétique de la Saskatchewan. »

-L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les plus de 380 entreprises membres de la SIMSA bénéficieront de ce programme, car il leur permettra d'acquérir les connaissances, les compétences et les contacts nécessaires pour faire partie de la chaîne d'approvisionnement nucléaire pour des projets en Saskatchewan et ailleurs. »

-Eric Anderson, directeur général, Saskatchewan Industrial and Mining Suppliers Association Inc.

« En collaboration avec la SIMSA et Southeast Techhub, l'OCNI est heureuse d'aider les entreprises de la Saskatchewan à développer le savoir-faire, les connexions et les compétences nécessaires pour entrer, croître et être concurrentielles dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire. Grâce à cet investissement du gouvernement du Canada, nous pouvons aider davantage d'entreprises locales à participer à des projets d'énergie nucléaire ici, partout au Canada et à l'international - en renforçant la main-d'œuvre, en soutenant de bons emplois et en offrant une valeur économique à long terme pour la Saskatchewan. »

-Ivette Vera-Perez, présidente et chef de la direction, Organization of Canadian Nuclear Industries

« Southeast Techhub existe pour promouvoir l'innovation rurale en reliant l'industrie, l'éducation et les communautés autour des nouvelles occasions émergentes en matière d'énergie. Ce projet accélère cette mission en aidant les entreprises rurales du sud-est de la Saskatchewan à acquérir les connaissances, les normes et les réseaux nécessaires pour entrer avec confiance dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire. »

-Gordon More, directeur général, Southeast Techhub Incorporated

Faits en bref

En 2024, 89 000 personnes faisaient partie de la main-d'œuvre du secteur nucléaire canadien, contribuant 22 milliards de dollars au PIB canadien, et 89 % de ces emplois sont classés comme des postes hautement qualifiés.

La Saskatchewan aura besoin d'environ 2 500 à 3 500 travailleurs qualifiés, principalement dans les métiers, pour construire et exploiter des centrales nucléaires dans la province. D'autres emplois seront créés dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire de toute la Saskatchewan.

La Saskatchewan est bien positionnée pour être un chef de file en énergie nucléaire parce qu'elle possède les plus grands gisements d'uranium de haute qualité au monde et fournit près d'un quart de l'approvisionnement mondial en uranium pour la production d'électricité.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]