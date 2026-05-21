Les investissements de PrairiesCan soutiendront le Saskatchewan Trade and Export Partnership ainsi que les producteurs d'acier de la Saskatchewan

REGINA, SK, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les perturbations du commerce mondial ont des répercussions sur les entreprises canadiennes, en particulier dans le secteur de la sidérurgie, et sont source d'incertitude économique dans tous les secteurs de l'économie. Afin d'aider les entreprises à faire face aux pressions tarifaires et à rester compétitives, le gouvernement du Canada réalise des investissements stratégiques visant à les aider à conquérir de nouveaux marchés, à renforcer leur productivité et leur compétitivité, et à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes.

Image d’un homme, portant un casque de protection, penché pour inspecter des tiges d’acier dans un grand entrepôt, accompagnée du texte : « Plus de 8,1 millions de dollars pour soutenir le commerce et la fabrication dans le secteur sidérurgique de la Saskatchewan ». (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), accompagnée de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, a fait l'annonce d'un financement de plus de 8,1 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) afin de renforcer le commerce et les capacités de production sidérurgique en Saskatchewan.

Notamment un investissement de 5,1 millions de dollars dans le Saskatchewan Trade and Export Partnership (STEP), un organisme sans but lucratif qui aide les entreprises de la Saskatchewan à multiplier leurs débouchés à l'exportation. Le STEP contribue au développement du commerce intérieur et à la diversification des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba.

Cette démarche prévoit également un soutien à trois entreprises de fabrication d'acier situées à Regina et dans ses environs, en Saskatchewan. Des investissements d'un million de dollars chacun dans DynaIndustrial GP Inc., Dutch Industries Ltd. et Hi-Tec Profiles Inc. aideront ces entreprises à renforcer leurs capacités de production d'acier, à accroître leur productivité et à diversifier leurs marchés d'exportation.

Ces investissements ciblés du gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de PrairiesCan, aideront les entreprises de la Saskatchewan et des Prairies à s'adapter, à croître et à diriger malgré l'instabilité économique.

Tous les détails se trouvent dans le document d'information ci-joint.

Citations

« Nous aidons les entreprises des Prairies à surmonter les défis engendrés par les perturbations. Elles deviennent plus fortes, plus innovantes et plus concurrentielles. Les fabricants de la Saskatchewan sont résilients et les travailleurs de la province sont hautement qualifiés. Si elles ont le soutien approprié, les entreprises peuvent se développer, être concurrentielles à l'échelle mondiale et augmenter leur productivité ici même, au pays. »

- L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« La Saskatchewan grandit et fabrique ce dont le monde a besoin. Il est plus important que jamais de soutenir les petites et moyennes entreprises de la Saskatchewan et du reste du Canada. Les investissements de notre gouvernement dans les entreprises, les entrepreneurs et la fabrication locale, ici au pays, contribuent à bâtir un Canada prospère et résilient, bâtit par les Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. »

- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural

« La diversification des échanges commerciaux n'est plus une option : elle est essentielle à la résilience et à la croissance économiques à long terme. Cet investissement permettra au STEP d'apporter un soutien concret, des informations sur les marchés et des contacts internationaux qui aideront les entreprises des Prairies à poursuivre leur croissance au-delà de nos frontières. »

- Chris Lane, président et chef de la direction, Saskatchewan Trade and Export Partnership (STEP)

« Ce financement permet à DynaIndustrial d'augmenter nos opérations, de diversifier nos services, de s'étendre sur de nouveaux marchés mondiaux et d'offrir encore plus de valeur à nos clients. Il renforce aussi notre compétitivité mondiale tout en soutenant la croissance à long terme ici en Saskatchewan. »

- Darrin Craig, chef de la direction, DynaIndustrial GP Inc.

« Nous remercions PrairiesCan pour son soutien dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire. Ce financement offre à Dutch Industries l'occasion d'élargir sa gamme de produits grâce à de nouveaux investissements dans l'équipement de fabrication tout en créant des emplois qualifiés et en renforçant l'agriculture canadienne. »

- Greg Cruson, président, Dutch Industries Ltd.

« Le soutien apporté par le financement de l'IRRT à Hi-Tec, qui nous a permis de poursuivre nos projets d'innovation malgré les incertitudes politiques et commerciales, a été essentiel pour nous permettre d'être prêts à accompagner nos clients dans leurs efforts d'adaptation et de croissance. Nous considérons que nos nouveaux processus joueront un rôle essentiel dans les progrès significatifs qui seront réalisés en matière d'automatisation et de développement de produits au cours des prochains mois chez certains des fabricants les plus innovants de l'Ouest canadien. »

- Trent Meyer, président, Hi-Tec Profiles Inc.

Faits en bref

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un programme national de 1,5 milliard de dollars qui vise à aider les entreprises canadiennes touchées par les perturbations tarifaires mondiales. Cela comprend un soutien aux entreprises de tous les secteurs, notamment celles des industries sidérurgique et automobile, ainsi qu'à celles qui œuvrent pour renforcer la sécurité alimentaire.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRRT provenant d'entreprises et d'organisations admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

L'IRRT est harmonisée au plan de réponse tarifaire du gouvernement du Canada, qui comprend de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, y compris l'expansion du Fonds de réponse stratégique, les ententes sur le développement du marché du travail et le crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

Le Saskatchewan Trade and Export Partnership (STEP) est un organisme sans but lucratif dirigé par ses membres qui soutient les exportateurs de la Saskatchewan. Depuis 30 ans, le STEP fournit des renseignements commerciaux de qualité et organise des missions commerciales sur le territoire canadien et dans le monde entier. Actuellement, 362 organisations et entreprises sont membres du STEP.

Document d'information

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) s'inscrit dans la stratégie du gouvernement du Canada visant à protéger les emplois, les industries et les chaînes d'approvisionnement canadiens contre les répercussions des droits de douane. Mise en œuvre par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies, l'IRRT renforce la capacité de concurrence des petites et moyennes entreprises touchées par les droits de douane en aidant ces entreprises à accroître leur productivité, à stimuler leur croissance et à diversifier leurs marchés.

PrairiesCan a fait l'annonce de quatre investissements non remboursables dans le cadre de l'IRRT :

Saskatchewan Trade and Export Partnership Inc. (STEP) - 5 111 000 $ : Le STEP aidera les petites et moyennes entreprises de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba à développer leur capacité d'exportation et à diversifier les marchés internationaux. Il proposera également des programmes propres à la Saskatchewan afin de soutenir la diversification des marchés et l'adaptation des produits, en plus d'offrir des conseils d'affaires, de soutenir la participation aux salons commerciaux mondiaux et de financer les nouveaux acheteurs qui font appel aux entreprises de la Saskatchewan.

: Le STEP aidera les petites et moyennes entreprises de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba à développer leur capacité d'exportation et à diversifier les marchés internationaux. Il proposera également des programmes propres à la Saskatchewan afin de soutenir la diversification des marchés et l'adaptation des produits, en plus d'offrir des conseils d'affaires, de soutenir la participation aux salons commerciaux mondiaux et de financer les nouveaux acheteurs qui font appel aux entreprises de la Saskatchewan. DynaIndustrial GP Inc. - 1 000 000 $ : DynaIndustrial améliorera sa productivité et diversifiera son marché de produits et de services dans le secteur sidérurgique. L'entreprise prévoit de percer le marché européen et d'intégrer des technologies de pointe qui améliorent la production, renforcent la qualité, offrent une plus grande souplesse de fabrication et diversifient l'offre de services, ce qui contribuera à accroître la compétitivité dans le secteur sidérurgique et à renforcer la résilience dans un contexte commercial mondial en pleine mutation.

: DynaIndustrial améliorera sa productivité et diversifiera son marché de produits et de services dans le secteur sidérurgique. L'entreprise prévoit de percer le marché européen et d'intégrer des technologies de pointe qui améliorent la production, renforcent la qualité, offrent une plus grande souplesse de fabrication et diversifient l'offre de services, ce qui contribuera à accroître la compétitivité dans le secteur sidérurgique et à renforcer la résilience dans un contexte commercial mondial en pleine mutation. Dutch Industries Ltd. - 1 000 000 $ : Dutch Industries installera de l'équipement afin d'accroître sa capacité de production de produits agricoles et d'élargir sa gamme de produits, dans le but de conquérir de nouveaux marchés et de diversifier ses activités.

: Dutch Industries installera de l'équipement afin d'accroître sa capacité de production de produits agricoles et d'élargir sa gamme de produits, dans le but de conquérir de nouveaux marchés et de diversifier ses activités. Hi-Tec Profiles Inc. - 1 000 000 $ : Hi-Tec Profiles renforcera sa capacité de production afin de développer la chaîne d'approvisionnement canadienne de pièces en acier. L'entreprise investit dans des biens d'équipement destinés à améliorer la productivité afin d'aider ses clients à réduire leurs coûts de production unitaires, à améliorer leur efficacité opérationnelle, à développer l'automatisation et à maintenir l'activité manufacturière nationale. Cette nouvelle capacité permettra à l'entreprise de répondre aux besoins de ses clients actuels et futurs, tout en élargissant son offre de produits et en étendant ses marchés.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; David Lauer, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]