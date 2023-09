Un investissement fédéral rend possible un projet éolien de 95 mégawatts à Weavers Mountain

ANTIGONISH, NS, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Des collectivités partout au Canada œuvrent à leur durabilité et à leur prospérité futures en bâtissant un réseau électrique capable de fournir de l'énergie propre et abordable aux ménages et aux entreprises en temps utile. Il est crucial d'investir dans des projets d'énergie propre avec les communautés autochtones, les travailleurs et l'industrie pour créer de bons emplois tout en ouvrant des débouchés économiques aux prochaines générations.

Aujourd'hui, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, a annoncé au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, que le gouvernement fédéral pourrait investir jusqu'à 25 millions de dollars dans le projet de parc éolien Weavers Mountain. Capable de fournir près de 95 mégawatts d'électricité sans émission, le parc éolien permettra d'éviter l'émission de près de 165 000 tonnes d'équivalent CO 2 par an et alimentera près de 14 000 foyers par an. Il injectera de l'énergie propre dans le réseau électrique de la Nouvelle-Écosse, abaissera et stabilisera durablement les prix et créera, selon les estimations, 230 nouveaux emplois.

La Nouvelle-Écosse doit se doter d'un réseau plus propre et plus fiable pour parvenir à tirer 80 % de son énergie de sources renouvelables d'ici 2030 et aider le Canada à respecter son engagement international de rendre son réseau électrique carboneutre d'ici 2035. Le projet est dirigé par WEB Weavers Mountain Wind LP, partenariat à participation majoritaire autochtone entre Glooscap Energy LP et SWEB Development LP. Propriété exclusive de la communauté autochtone, Glooscap Energy LP étudie et réalise des projets d'énergie renouvelable. Le parc éolien Weavers Mountain devrait générer des retombées pour les communautés sous-représentées et les organisations locales en Nouvelle-Écosse.

Le financement annoncé provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme fédéral de 1,56 milliard de dollars qui doit aider à remplacer l'électricité de sources fossiles en misant sur les énergies renouvelables, le stockage par batterie et la modernisation du réseau, tout en fournissant des services de réseau essentiels partout au pays. ERITE soutient activement la transition opérée par le Canada en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et l'engagement du Canada d'atteindre les objectifs du projet de règlement sur l'électricité propre.

« Le gouvernement du Canada est ravi de collaborer avec la Première Nation de Glooscap et SWEB development LP pour offrir aux gens de la Nouvelle-Écosse une énergie plus propre, plus fiable et plus abordable. Une fois terminé, le projet d'énergie éolienne Weavers Mountain Wind Energy produira près de 95 MW d'électricité propre pour approvisionner le réseau électrique de la Nouvelle-Écosse, ce qui contribuera à l'établissement d'un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'investissement fédéral de 25 millions de dollars que nous annonçons aujourd'hui pour le projet Weavers Mountain Wind Energy permettra de créer de bons emplois durables bien rémunérés ici, en Nouvelle-Écosse. Ce projet montre bien que les investissements fédéraux dans les énergies renouvelables aident réellement les collectivités et les leaders autochtones à aménager un réseau électrique propre et abordable ici, en Nouvelle-Écosse, et partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Député de Nova-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui représente un jalon important pour le projet de parc éolien Weavers Mountain Wind Energy. Nous remercions le gouvernement fédéral d'offrir du soutien aux projets d'énergie renouvelable dans le cadre de son programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification et de contribuer à l'établissement de solides relations et partenariats avec les communautés des Premières Nations, qui sont au cœur de la transition énergétique de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec la Première Nation de Glooscap et accordons de l'importance aux points de vue uniques de la communauté et à son soutien, au moment où nous nous rapprochons de l'étape de la construction. Pendant toute sa durée de vie de 25 ans, le parc éolien générera d'importants revenus fiscaux pour la municipalité de Pictou County et procurera des avantages supplémentaires aux groupes sous-représentés, dont les communautés des Premières Nations, les femmes qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables et les Néo-Écossais d'origine africaine. »

Jason Parisé

Directeur du développement, SWEB Development LP

Quelques faits :

Ressources naturelles Canada a récemment investi dans l'électricité propre en Nouvelle-Écosse :

a récemment investi dans l'électricité propre en Nouvelle-Écosse : le Ministère a en effet octroyé près de 1,8 million de dollars à Net Zero Atlantic pour renforcer les capacités et ainsi jeter les bases de nouveaux projets d'énergie éolienne au large des côtes de la province;



il a octroyé 3,7 millions à Clean Foundation pour financer un réseau pour l'énergie propre et l'équité (Clean Energy and Equity Network) chargé de soutenir une initiative dirigée et détenue par la collectivité, qui vise à fournir les connaissances, compétences et outils nécessaires à l'exercice d'un leadership et à la mise en place de solutions en matière d'énergie propre dans les communautés micmaques et afro-néo-écossaises.

pour financer un réseau pour l'énergie propre et l'équité (Clean Energy and Equity Network) chargé de soutenir une initiative dirigée et détenue par la collectivité, qui vise à fournir les connaissances, compétences et outils nécessaires à l'exercice d'un leadership et à la mise en place de solutions en matière d'énergie propre dans les communautés micmaques et afro-néo-écossaises. Le budget de 2023 prévoyait une enveloppe de 3 milliards de dollars sur 13 ans pour reconstituer le financement du programme ERITE afin de soutenir de grandes priorités régionales et des projets dirigés par des Autochtones. Il prévoyait également un investissement sans précédent de 40 milliards de dollars dans le réseau. Le programme ERITE dispose de 1,56 milliard de dollars sur huit ans pour soutenir des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques.

prévoyait une enveloppe de 3 milliards de dollars sur 13 ans pour reconstituer le financement du programme ERITE afin de soutenir de grandes priorités régionales et des projets dirigés par des Autochtones. Il prévoyait également un investissement sans précédent de 40 milliards de dollars dans le réseau. Le programme ERITE dispose de 1,56 milliard de dollars sur huit ans pour soutenir des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques. Le 30 mai 2023, le gouvernement a déposé un projet de loi qui aidera à libérer le potentiel de mise en valeur de l'énergie renouvelable extracôtière au Canada atlantique. Le projet de loi C-49 permettra d'étendre à l'énergie renouvelable le mandat des organismes de réglementation de l'énergie extracôtière. Une fois en place, ces modifications aideront la Nouvelle-Écosse à atteindre son objectif de favoriser le déploiement de quelque cinq gigawatts d'électricité produite par des éoliennes en mer d'ici 2030.

