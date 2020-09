WINNIPEG, MB, le 3 sept. 2020 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a souligné aujourd'hui un investissement du gouvernement pouvant atteindre 10,8 millions de dollars dans le cadre du Programme de récupération d'aliments excédentaires pour la Nation crie de Fisher River.

La Nation crie de Fisher River du nord du Manitoba récupérera jusqu'à 1,4 million de livres de poissons d'eau douce capturés dans les lacs intérieurs du Canada. En collaboration avec l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce, les produits excédentaires seront distribués à plus de 75 collectivités autochtones au Manitoba, en Saskatchewan et dans le Nord.

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires est une initiative fédérale novatrice de 50 millions de dollars visant à acheminer les produits excédentaires urgents, à volume élevé et hautement périssables qui découlent de l'horticulture, de la viande, du poisson et des fruits de mer. Plus de 15,5 millions de dollars ont été alloués à l'industrie du poisson et des fruits de mer. Cela signifie que 2,6 millions de livres de poisson et de fruits de mer, notamment du doré jaune, du saumon, du thon, de la sole, de la goberge, des pétoncles et des moules bleues, seront achetés et distribués à des familles et organisations de partout au Canada.

Ces excédents ont été créés parce que la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture d'une grande partie de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie, laissant de nombreux producteurs sans marché clé pour leurs produits alimentaires. Dix pour cent des aliments achetés dans le cadre du Programme ont été distribués aux populations du Nord.

Le Programme a accordé des contributions à huit organisations qui tirent parti des réseaux et organismes existants de redistribution et de récupération des aliments, qui achemineront les aliments dans chaque région du pays. Les partenaires, qui comprennent les principaux organismes sans but lucratif comme Banques alimentaires Canada et Second Harvest, redistribueront des produits comme des pommes de terre, du poisson, du poulet, du dindon, des œufs et plus encore.

« Ce projet aura une grande incidence sur nos collectivités autochtones et du Nord, en fournissant du poisson aux familles qui en ont grandement besoin et qui ont du mal à trouver des aliments sains pendant la pandémie. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Le poisson et les fruits de mer sont une source précieuse de protéines pour de nombreuses familles canadiennes. Grâce à cette initiative, nous sommes en mesure de sauver une partie importante des récoltes de cette année et de veiller à ce qu'elles se retrouvent sur la table de ceux qui en ont le plus besoin tout en améliorant la sécurité alimentaire dans le Nord. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nos pêches en eau douce sont une excellent moyen de fournir cette nourriture précieuse aux collectivités du Nord et des Prairies. Heureusement, ce poisson ne sera pas déclaré excédentaire et pourra se retrouver sur les tables des familles. »

- Terry Duguid, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Nation crie de Fisher River tient à remercier la ministre Bibeau et son ministère d'avoir fourni le financement pour distribuer le poisson excédentaire aux collectivités des Premières Nations. Le financement reçu d'Agriculture et Agroalimentaire Canada permettra à la Nation crie de Fisher River de fournir des aliments sains aux collectivités des Premières Nations en cette période difficile. En partenariat avec l'Assemblée des chefs du Manitoba, l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce et des partenaires de l'industrie, la Nation crie de Fisher River aidera à rétablir la croissance économique dans les collectivités des Premières Nations et à améliorer les retombées économiques pour les pêcheurs touchés par la pandémie de COVID-19. »

- Chef David Crate, conseillers Darrell Thaddeus, Vince Crate, Carl Cochrane, Josh Sinclair, Nation crie de Fisher River

Les faits en bref

En moyenne, les banques alimentaires ont reçu 1,1 million de visites et servi 5,6 millions de repas chaque mois en 2019.

Les adultes des Premières Nations, inuits et métis du Nord connaissent des niveaux d'insécurité alimentaire de cinq à six fois plus élevés que la moyenne nationale canadienne

Cette annonce s'appuie sur les mesures que nous avons prises pour maintenir une main-d'œuvre agricole solide au Canada , notamment :

, notamment : Un montant de 100 millions de dollars pour les banques alimentaires et les organismes alimentaires locaux afin d'aider les Canadiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire, ce qui aide environ 2 millions de Canadiens par l'entremise de 1 800 organismes alimentaires communautaires différents.



Un financement de plus de 77 millions de dollars pour le Fonds d'urgence pour la transformation (FUT), dont les objectifs consistent notamment à aider les entreprises à mettre en œuvre des changements pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles.



Un montant de 25 millions de dollars dans le cadre du programme Nutrition Nord pour assurer la sécurité alimentaire des Canadiens les plus vulnérables.



Exemptions de voyage pour tous les travailleurs étrangers temporaires, y compris les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs de l'industrie du poisson et des fruits de mer.



Financement de 50 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires afin d'aider les secteurs de l'élevage, de la pêche, de la production alimentaire et de la transformation à couvrir les coûts supplémentaires associés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée aux travailleurs étrangers temporaires à leur entrée au Canada conformément à la Loi sur la quarantaine.

