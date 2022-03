Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Daniel Vandal a annoncé un investissement de trois millions de dollars pour aider les petites entreprises de l'Alberta à passer au numérique par l'intermédiaire du Programme d'économie numérique de Liaison Entreprise. Cette annonce signifie qu'un plus grand nombre d'entreprises pourront s'adapter à un environnement commercial en pleine évolution entrainant ainsi de nouvelles perspectives économiques et la création de plus d'emplois pour les Albertains.

Le Programme d'économie numérique, administré par Liaison Entreprise en partenariat avec Digital Main Street, soutient l'accès des petites entreprises à des solutions de commerce électronique par l'intermédiaire de deux volets : l'initiative ShopHERE, soutenue par Google, et des équipes de services numériques. ShopHERE est un outil gratuit qui aide les entreprises admissibles à créer et à promouvoir leur boutique en ligne, alors que les équipes de services numériques consistent en de récents diplômés hautement qualifiés se trouvant un peu partout en Alberta qui fournissent une assistance individuelle aux entreprises admissibles pour les aider à utiliser plus efficacement les outils numériques.

Le Programme d'économie numérique a été annoncé en octobre dernier, avec le soutien du gouvernement de l'Alberta. Le financement de PrairiesCan permettra d'élargir la portée du programme et d'accroître le nombre d'entreprises pouvant avoir accès à ces services.

Au cours des deux prochaines années, le Programme d'économie numérique devrait soutenir environ 4 800 entreprises de l'Alberta. L'investissement d'aujourd'hui s'ajoute au financement précédent de 715 000 dollars de PrairiesCan en soutien aux projets de numérisation des petites entreprises de la Ville d'Edmonton et de la Ville de Calgary. Liaison Entreprise multiplie l'impact de ces initiatives en les connectant au Programme d'économie numérique.

Le 3 mars dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le lancement du Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN), afin d'aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à accroître leur présence en ligne et à perfectionner ou adopter des technologies numériques. Grâce à un investissement de 4 milliards de dollars sur quatre ans, le PCAN soutiendra jusqu'à 160 000 petites entreprises et créera de bons emplois de classe moyenne dans tout le pays, y compris des milliers d'emplois pour les jeunes Canadiens.

De plus, le gouvernement du Canada s'est associé à Liaison Entreprise et Digital Main Street pour offrir la subvention Développez vos activités commerciales en ligne aux petites entreprises du pays. Cette microsubvention de 2 400 $ aidera les petites entreprises en contact avec les consommateurs, y compris celles du secteur des services, les coopératives et les entreprises sociales, à adopter les technologies du commerce électronique.

« Notre gouvernement travaille avec la Province de l'Alberta ainsi que des partenaires tels que Liaison Entreprise afin que les petites entreprises émergent de la pandémie encore plus fortes qu'avant et qu'elles profitent de nouvelles occasions de marché. L'investissement d'aujourd'hui aidera les petites entreprises de la province à rétablir leurs liens avec leurs anciennes clientèles et à en créer de nouvelles, aussi bien à Edmonton et en Alberta que dans l'ensemble des Prairies et bien plus loin. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les petites entreprises sont au cœur de l'économie et de la qualité de vie de l'Alberta, soutenant l'emploi et les conditions de vie dans des collectivités de l'ensemble de la province. Je suis fier que notre gouvernement aide les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs de l'Alberta à adopter les outils numériques qui les aideront non seulement à relever les défis de la pandémie, mais aussi à en émerger plus fortes et bien positionnées pour la croissance. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'économie de l'Alberta passe de la relance à une croissance soutenue. En fournissant aux petites entreprises de l'Alberta des outils et des ressources faciles à utiliser pour favoriser leur essor, nous veillons à ce qu'elles puissent également croître et prospérer. Cet investissement aidera encore plus de petites entreprises à profiter du Programme d'économie numérique et à accroître leur présence en ligne et leur clientèle. »

- Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation



« Ce programme est une occasion incroyable pour les petites entreprises de l'Alberta d'améliorer leurs services numériques en vue de générer davantage de revenus en ligne. Liaison Entreprise est emballée à l'idée de s'associer à Digital Main Street pour offrir ce programme en Alberta. Ce financement additionnel du gouvernement du Canada complète l'investissement du gouvernement de l'Alberta et nous aidera à rejoindre encore plus de petites entreprises. »

- Clinton Senkow, président du conseil d'administration de Liaison Entreprise



« Il est très stimulant de pouvoir offrir les services de Digital Main Street et notre soutien aux petites entreprises de l'Alberta, en partenariat avec Liaison Entreprise, le gouvernement de l'Alberta et PrairiesCan. Nous nous réjouissons à l'idée d'apporter notre soutien à des milliers d'entreprises de l'ensemble de l'Alberta par l'intermédiaire de notre programme conjoint et de créer de nombreuses possibilités d'emploi locales. Il est plus important que jamais pour les entreprises de réaliser leur transformation numérique, et nous espérons devenir un rouage important dans ce parcours pour le plus grand nombre d'entreprises possible! »

- John Kiru, directeur général, Toronto Association of Business Improvement Areas (TABIA), et fondateur de Digital Main Street



Un investissement de trois millions de dollars de PrairiesCan dans le Programme d'économie numérique élargira le soutien offert aux petites entreprises de l' Alberta en vue de les aider à accroître leur présence en ligne et à adopter des pratiques de commerce électronique.

en vue de les aider à accroître leur présence en ligne et à adopter des pratiques de commerce électronique. Le Programme d'économie numérique est administré par Liaison Entreprise en collaboration avec Digital Main Street. Liaison Entreprise est un organisme sans but lucratif de l' Alberta qui offre de l'assistance aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs. Digital Main Street est un programme et un service qui aide les entreprises ayant pignon sur rue à réussir leur transformation numérique.

qui offre de l'assistance aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs. Digital Main Street est un programme et un service qui aide les entreprises ayant pignon sur rue à réussir leur transformation numérique. La période de réception des demandes du Programme d'économie numérique se poursuit jusqu'en mars 2023. Sont admissibles les entreprises à domicile et les entreprises commerciales enregistrées en Alberta ou autochtones qui comptent moins de 50 employés.

ou autochtones qui comptent moins de 50 employés. La participation au programme est gratuite pour les entreprises admissibles.

