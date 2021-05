CanNor fait un investissement clé de près de 4 millions de dollars dans des projets touristiques dans les T.N.-O.

YELLOWKNIFE, NT, le 28 mai 2021 /CNW/ - Le tourisme est un élément clé de la diversification économique des T.N.-O., mais l'industrie du tourisme des T.N.-O. continue de faire face à des défis sur la voie de la reprise en raison de nombreuses restrictions en matière de voyages et de santé publique. Tout au long de la pandémie, les entreprises touristiques des T.N.-O. ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, et le soutien du gouvernement du Canada aide l'industrie du tourisme à continuer de se préparer à la levée des restrictions de voyage.

Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les entreprises et les collectivités pour stimuler l'économie du Nord et apporter un soutien à ses habitants.

Un investissement du gouvernement fédéral pour cinq projets touristiques dans les T.N.-O.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé un investissement de près de 4 millions de dollars pour soutenir cinq projets touristiques qui contribueront à la reprise et à la croissance de l'industrie du tourisme des Territoires du Nord-Ouest.

2 746 601 $ pour soutenir Tourisme Territoires du Nord-Ouest dans son projet triennal visant à améliorer le marketing et la recherche touristiques et le développement des marchés en concentrant ses activités de marketing de destination sur trois domaines clés : la recherche et la stratégie, le marketing territorial et le développement de contenu ainsi que la modernisation des plateformes Web et numériques.





333 600 $ pour soutenir le projet triennal de la Ville de Hay River visant à élargir les plates-formes touristiques communautaires et à mettre en oeuvre un plan de développement touristique, ce qui aidera la ville à se promouvoir en tant que destination touristique et à développer davantage les possibilités touristiques.





699 325 $ à Lutsel K'e Dene Lodges General Partner Inc. pour soutenir les rénovations de Frontier Lodge, ainsi que l'élaboration d'une nouvelle stratégie de marketing, de vente et de distribution afin de tirer parti des possibilités économiques liées à la création de la réserve de parc national Thaidene Nëné.





99 999 $ à Canoe North Adventures Ltd. pour soutenir son projet de deux ans visant à établir le Nahanni Canoe Outfitting and Interpretive Centre (NCOIC) à Fort Simpson , qui comprendra une galerie d'exposition d'œuvres d'artistes locaux, ainsi qu'un volet d'interprétation visant à faire connaître la culture et les traditions autochtones aux clients de Canoe North Adventures par le biais d'activités et de récits d'aînés et de jeunes.





Investissement de 79 898 $ dans le projet d'établissement d'une infrastructure touristique du gouvernement tłı̨chǫ pour créer et revitaliser des infrastructures touristiques près de Whati en établissant trois emplacement de camping le long de la rivière La Martre et en revitalisant la traction mécanique des bateaux à l'endroit où la rivière Marion rencontre le lac Marion.

L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus l'engagement du gouvernement du Canada à aider à positionner l'industrie du tourisme des T. N.-O. pour une reprise solide, tout en faisant la promotion de l'ensemble des endroits et expériences uniques que le territoire a à offrir. Le soutien continu de CanNor à l'industrie du tourisme des T. N.-O. contribue à bâtir une économie touristique plus forte et plus résiliente dans le Nord et à soutenir la diversification de l'économie des collectivités.

Citations

« Le gouvernement du Canada est là pour le secteur du tourisme, et ce, depuis le début de la crise de la COVID-19. Il continuera d'être présent tout au long de notre réouverture et reprise économiques. Nous sommes fiers des investissements clés faits en soutien aux organisations et entreprises touristiques tandis qu'elle se préparent à accueillir dans leurs belles communautés les visiteurs d'ici et d'ailleurs lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Nos exploitants d'entreprises touristiques ont fait preuve de résilience et de détermination au cours de la dernière année, et je sais qu'ils sont prêts à accueillir les visiteurs dès que ce sera possible de le faire en toute sécurité. Ce soutien, offert par CanNor, permettra de s'assurer que les exploitants d'entreprises touristiques des T.N.-O. sont en mesure de rebondir après cette crise. J'ai hâte de voir les entreprises des T.N.-O. accueillir à nouveau les visiteurs lorsque les restrictions commenceront à être levées. Les gens voyageront à nouveau et les investissements d'aujourd'hui aideront nos voyagistes et nos entreprises locales à être prêts à les accueillir. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Qu'il s'agisse de paysages vastes et magnifiques, de cultures et d'événements uniques ou de spectacles d'aurores boréales, les T.N.-O. ont beaucoup à partager avec les habitants du Nord, les Canadiens et les visiteurs du monde entier. En investissant dans le tourisme aujourd'hui, nous nous assurons que les T.N.-O. sont prêts à accueillir de nouveau tous les visiteurs, et nous aidons le secteur à rester résilient pendant les périodes difficiles ».

- L'honorable Larry Bagnell, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

« Le soutien que nous et nos membres de l'industrie touristique avons reçu par l'entremise de CanNor a été, et continue d'être, essentiel à nos efforts de marketing et au tourisme dans les Territoires du Nord-Ouest. Le financement de CanNor constitue un complément important au financement reçu du ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest - notre principal partenaire financier. Avec le soutien de CanNor, Tourisme TNO entreprend des recherches et accélère son marketing national et le développement de son contenu. La modernisation des plateformes Web et numériques a toujours été importante, mais elle l'est encore plus aujourd'hui, car les futurs visiteurs se tournent de plus en plus vers le Web pour rester en contact avec les destinations et faire des recherches sur leurs projets de voyage. Les tactiques que nous avons mises en place et le travail que nous entreprendrons lorsque les frontières s'ouvriront et que le moment sera venu de voyager accéléreront sans aucun doute la reprise de l'industrie touristique dans les Territoires du Nord-Ouest. CanNor est un partenaire précieux, et nous apprécions le soutien que nous avons reçu. »

- Donna Lee Demarcke, PDG, Tourisme TNO

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni au moyen de la gamme complète de programmes courants de développement économique de CanNor, lesquels appuient des projets qui mettent l'accent sur le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises et favorisent l'innovation.

Liens connexes

