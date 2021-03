CanNor investit plus de 285 000 $ pour favoriser le développement économique et le développement de l'entrepreneuriat au sein de la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest.

YELLOWKNIFE, NT, le 23 mars 2021 /CNW/ - L'entrepreneuriat est important pour la croissance et la reprise de l'économie canadienne, que ce soit à l'échelle nationale, provinciale, territoriale ou locale. Le gouvernement du Canada réalise des investissements pour aider les entreprises et les communautés francophones touchées par la pandémie à relever de nouveaux défis et à réussir dans l'économie post-COVID-19. Dans la foulée de la Journée internationale de la Francophonie, le gouvernement du Canada effectue d'importants investissements pour assurer la durabilité et la vitalité du milieu des affaires francophone des Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement fédéral investit dans la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement de plus de 285 000 $ pour appuyer le développement des entreprises et des entrepreneurs francophones dans les Territoires du Nord-Ouest.

Cet investissement appuie le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDETNO) dans le cadre d'un projet triennal visant à améliorer la série éducative sur les affaires en français et à encourager l'entrepreneuriat chez les étudiants par la présentation d'activités dans les classes d'écoles secondaires francophones et d'écoles qui offrent des programmes d'immersion en français.

Dans le contexte de ce projet, le CDETNO travaillera en collaboration avec NWT Tourism afin de promouvoir le territoire comme un endroit idéal pour de futures conférences auprès des organisations et des entreprises canadiennes francophones.

Ce projet vise également à élaborer une stratégie de transition vers une économie circulaire - une approche verte visant à cesser la consommation de ressources non renouvelables et à passer à l'utilisation de ressources renouvelables. Le CDETNO mobilisera différents intervenants lors d'une série de consultations et d'ateliers en vue d'élaborer une feuille de route pour guider les entreprises dans cette transition.

Citations

« Tandis que nous continuons de célébrer la langue française et la culture francophone dans notre pays, le gouvernement du Canada est heureux de promouvoir ce projet qui met en valeur le dynamisme de la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest et le savoir-faire de ses jeunes entrepreneurs francophones. Conjugué à l'objectif de faciliter la transition des entreprises vers l'utilisation de ressources renouvelables, ce projet créera d'importantes possibilités économiques pour les communautés des Territoires du Nord-Ouest. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« J'ai hâte de voir ce que nos jeunes entrepreneurs francophones apporteront à notre économie locale et d'accueillir des conférences francophones tout en faisant découvrir à leurs participants notre territoire et notre culture. Ce projet, dans la foulée de la Journée internationale de la Francophonie, ne pouvait pas mieux tomber. J'ai également hâte de voir nos entreprises travailler ensemble pour faire la transition vers une économie verte. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes très reconnaissants de ce financement de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, car il aidera à faire connaître le potentiel des Territoires du Nord-Ouest aux futurs visiteurs et investisseurs. Le financement permettra également de renforcer la sensibilisation au milieu des affaires et l'initiation à l'entrepreneuriat pour les jeunes dans les écoles, au moment où nous travaillons en collaboration pour former la prochaine génération d'entrepreneurs francophones et francophiles pour nos communautés du Nord. »

- François Afane, directeur général, Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

CanNor investit 285 500 $ dans un projet triennal de 685 500 $ mis de l'avant par le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDETNO).

développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDETNO). Le CDETNO investit 25 000 $, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et Emploi et Développement social Canada apportent respectivement des contributions de 45 000 $, de 115 000 $ et de 215 000 $.

Liens connexes

Restez branchés

Trouvez plus de services et d'informations sur le site canada.ca/ISDE.

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Personnes-ressources : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Christian Poulin, Conseiller en communications, CanNor, 343-548-6348, [email protected]

Liens connexes

http://www.cannor.gc.ca