Un investissement de plus de 5 M$ pour soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce un investissement de près de 5,8 M$ destiné à soutenir 24 projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au Québec.

Cet investissement découle d'un appel de projets s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 (Stratégie égalité).

Les 24 projets soutenus s'articulent autour des 6 grandes orientations de la Stratégie égalité :

Promotion des rapports égalitaires et lutte contre les stéréotypes sexuels et sexistes;

Égalité en emploi et égalité économique entre les femmes et les hommes;

Partage des responsabilités familiales et conciliation entre les sphères de vie personnelle et professionnelle;

Santé et bien-être des femmes;

Violence faite aux femmes;

Parité dans les lieux décisionnels et leadership.

Citation :

« L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur importante pour le Québec et une priorité de notre gouvernement. Je suis très fière de soutenir des projets qui auront des retombées concrètes pour faire avancer cette cause. Je tiens à remercier les organismes qui, chaque jour, prêtent main-forte pour favoriser une meilleure place des femmes au Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

2022-2023 constitue la cinquième édition des Appels de projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

La Stratégie égalité prévoit la tenue d'un appel de projets tous les deux ans à compter de 2022. Le prochain aura donc lieu en 2024.

Au cours de l'hiver 2023, le Secrétariat à la condition féminine (SCF) lancera également un appel de projets en matière de violence sexuelle et de violence conjugale .

Selon un sondage de perception réalisé en 2021, 45 % des personnes considèrent que l'égalité est atteinte ou sous-estiment les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. Cette perception peut constituer un obstacle aux changements et à la mobilisation qui sont encore nécessaires pour atteindre l'égalité de fait.

Pour en savoir plus sur l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec, consultez :

Aperçu de l'égalité entre les femmes et les hommes | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Vitrine statistique sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Portraits statistiques de l'égalité entre les femmes et les hommes | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 (PDF 1,80 Mo)

Consultez la liste des 24 projets soutenus sur Québec.ca

