Un investissement de 9,2 millions de dollars pour mieux soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité et renforcer la continuité des services

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Afin de renforcer le filet de sécurité autour des jeunes en situation de vulnérabilité et de favoriser leur transition vers la vie adulte, le gouvernement du Québec investit 9,2 millions de dollars sur deux ans dans des mesures visant à améliorer l'accompagnement des jeunes et de leurs parents. Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, soulignent l'importance de cet investissement pour mieux répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles.

Le bilan quinquennal de la Commission Laurent a mis en lumière les progrès réalisés en matière de protection de la jeunesse, tout en rappelant la nécessité de poursuivre les efforts afin d'améliorer la continuité des services, la collaboration entre les partenaires et le soutien offert aux jeunes lors de leur passage à la vie adulte. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Québec investit 4,6 millions de dollars en 2026-2027 et 4,6 millions de dollars en 2027-2028 pour mettre en œuvre deux mesures complémentaires.

Une somme de 2,2 millions de dollars par année sera consacrée à la consolidation et à la mise en place de mécanismes de concertation clinique intersectorielle dans les territoires de CLSC. Cette mesure, qui s'appuie notamment sur des modèles éprouvés tels qu'Agir ensemble, COSMOSS et Ma famille, ma communauté, vise à favoriser des interventions mieux coordonnées auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles.

Par ailleurs, un investissement annuel de 2,4 millions de dollars permettra de renforcer l'accompagnement offert aux jeunes à la sortie d'un service d'hébergement en protection de la jeunesse bénéficiant du Programme de supplément au loyer (PSL). Cette bonification contribuera à soutenir leur maintien en logement, à favoriser leur autonomie et leur insertion sociale, dans la perspective d'une saine transition vers la vie adulte, ainsi qu'à prévenir les situations d'itinérance et de précarité résidentielle.

Citations :

« Pour bien soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs qui les entourent. Les organismes communautaires sont des partenaires essentiels, autant pour soutenir les jeunes et leurs familles avant qu'une intervention de la protection de la jeunesse soit nécessaire que pour accompagner les jeunes qui quittent les services de protection de la jeunesse vers la vie adulte. Avec cet investissement, nous posons un geste concret pour resserrer le filet social autour de ces jeunes, favoriser une plus grande participation des organismes communautaires et renforcer la collaboration entre tous les partenaires afin d'assurer un accompagnement continu et adapté à leurs besoins. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Les jeunes qui vivent des périodes de transition importantes ont besoin d'un accompagnement constant et adapté à leurs besoins. Cet investissement s'inscrit directement dans Grandir en confiance, notre vision à long terme lancée en avril dernier pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles. En renforçant la concertation entre les partenaires et l'accompagnement des jeunes vers la vie adulte, nous posons des gestes concrets pour assurer une meilleure continuité des services et répondre plus efficacement aux besoins des familles en situation de vulnérabilité. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

Faits saillants :

Rappelons que le ministère de la Santé et des Services sociaux et Santé Québec consacreront 34 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la transformation requise en protection de l'enfance, dans le cadre de Grandir en confiance.

Les nouvelles mesures visent à renforcer la complémentarité entre les actions de prévention, les services de première ligne, les services de protection de la jeunesse, les partenaires intersectoriels et les organismes de la communauté.

La mise en œuvre de la mesure de concertation intersectorielle se fera progressivement, en priorisant les territoires ayant mis sur pied des modèles de concertation ou présentant des besoins particuliers, notamment ceux où l'on observe des situations complexes, des taux de signalement élevés ou un accès limité aux services de proximité.

Le renforcement de l'accompagnement offert aux jeunes bénéficiant du PSL permettra une meilleure continuité des services, une coordination accrue entre les partenaires, une plus grande stabilité résidentielle des jeunes en situation de vulnérabilité ainsi qu'une réduction des situations de désaffiliation et d'itinérance chez les jeunes sortant de la protection de la jeunesse.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584