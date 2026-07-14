Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Ouverture de nouveaux services d'Aire ouverte dans quatre régions

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, annonce que des services du programme Aire ouverte vont s'ajouter dans plusieurs communautés, soit à Longueuil, à Trois-Rivières et à Argenteuil, en plus d'un site satellite à Sainte-Thérèse et d'une clinique mobile à Huntingdon.

Ce projet découle d'un financement global de 5 millions de dollars visant à consolider et à bonifier l'accessibilité des services en matière de santé mentale, issu du dernier budget. Sept projets bénéficient de cette somme, dont 2,5 millions de dollars seront consacrés à l'ouverture de ces services d'Aire ouverte.

Rappelons qu'Aire ouverte offre aux jeunes de 12 à 25 ans des services avec ou sans rendez-vous liés à la santé physique, mentale ou sexuelle et qui permettent de répondre à des besoins liés aux relations avec les autres. Comme partie prenante d'un réseau de services intégrés, Aire Ouverte permet d'aborder aussi des questions liées aux études, au travail, aux finances, à la consommation, etc.

L'équipe multidisciplinaire d'une Aire ouverte est composée principalement de professionnelles et de professionnels en travail social, en psychoéducation, en soins infirmiers et en sexologie ainsi que de pairs aidants jeunesse qui rencontrent les jeunes dans les locaux d'Aire ouverte.

Citations :

« Le modèle Aire ouverte est un bel exemple des efforts mis en place par notre gouvernement pour offrir des services adaptés aux jeunes et qui correspondent à leur réalité actuelle, dans leur propre milieu. Je suis très fier de voir ce modèle qui continue de s'implanter un peu partout au Québec, ce qui permettra d'élargir davantage l'accès aux jeunes dans ces régions et de leur offrir des services développés tout particulièrement pour eux, notamment en matière d'accompagnement vers une meilleure santé mentale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« L'ouverture de ces nouveaux points de service Aire ouverte représente une avancée importante pour les jeunes et leurs familles. En rapprochant les services de leur milieu de vie, nous facilitons l'accès à un accompagnement humain, confidentiel et adapté à leurs besoins. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

Faits saillants :

Rappelons que le modèle Aire ouverte est l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Un budget de 40 millions de dollars est alloué pour instaurer au moins une Aire ouverte dans chacune des 18 régions sociosanitaires du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584