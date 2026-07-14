Services gratuits pour les 12 à 25 ans - Le gouvernement du Québec soutient la mise en place d'une unité mobile Aire ouverte dans le Haut-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Afin de faciliter l'accès aux services de santé et aux services sociaux pour les jeunes du Haut-Saint-Laurent, le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, annonce l'octroi d'un financement récurrent de 52 000 $ par année pour soutenir la mise en place d'une unité mobile Aire ouverte dans la région. Cette initiative permettra d'aller directement à la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie et de renforcer l'accessibilité des services sur ce vaste territoire rural.

Aire ouverte offre des services gratuits, confidentiels et adaptés aux besoins des jeunes de 12 à 25 ans, avec ou sans rendez-vous. Les jeunes peuvent notamment y obtenir du soutien en santé mentale, en santé sexuelle, en dépendance ou pour différentes difficultés relationnelles et personnelles.

Déjà présent à Huntingdon grâce à un point de service offert au Carrefour jeunesse-emploi, le programme Aire ouverte pourra désormais accroître sa présence dans les communautés du Haut-Saint-Laurent grâce à cette nouvelle unité mobile. Celle-ci contribuera à réduire les obstacles liés au transport, à rejoindre davantage de jeunes et à assurer une plus grande équité dans l'accès aux services.

Citations :

« Les jeunes doivent pouvoir obtenir de l'aide rapidement, peu importe où ils vivent. Avec cette unité mobile Aire ouverte, nous posons un geste concret pour rapprocher les services des jeunes du Haut-Saint-Laurent et mieux répondre à leurs réalités. En allant directement à leur rencontre, nous facilitons l'accès à un accompagnement professionnel, confidentiel et adapté à leurs besoins. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Dans une circonscription aussi vaste que la nôtre, il est essentiel d'aller à la rencontre des jeunes plutôt que d'attendre qu'ils viennent à nous. Cette unité mobile d'Aire ouverte permettra d'offrir des services de proximité, accessibles et adaptés à leur réalité, peu importe où ils habitent. C'est une excellente nouvelle pour nos jeunes et leurs familles, qui pourront compter sur un accompagnement bienveillant en matière de santé physique, mentale, sexuelle et de bien-être. Je suis très fière de cette initiative qui contribuera à briser les barrières d'accès aux services et à soutenir les jeunes à une étape déterminante de leur vie. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« L'un des principes fondamentaux d'Aire ouverte est de développer des services avec les jeunes et pour les jeunes. Cette unité mobile nous permettra de multiplier les occasions d'échanger avec eux dans leur milieu de vie, de mieux comprendre leurs préoccupations et de continuer à faire évoluer notre offre de services en fonction de leurs réalités. »

Dominique Pilon, président-directeur général de Santé Québec Montérégie-Ouest

Faits saillants :

Le projet sera réalisé par Santé Québec Montérégie-Ouest, en collaboration avec les partenaires du milieu.

L'acquisition et l'aménagement du véhicule constituent les prochaines étapes de sa mise en œuvre.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584