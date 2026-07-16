Le gouvernement du Québec apporte un soutien financier supplémentaire aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ont annoncé aujourd'hui un investissement additionnel de 4 millions $, qui s'ajoutera aux sommes annoncées dans le cadre du budget 2026-2027, pour consolider les équipes en place au sein des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

Cette somme contribuera à bonifier l'offre de services partout au Québec, notamment en matière de services externes, de suivis post-hébergement ainsi que d'activités de prévention et de sensibilisation dans les communautés.

Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale constituent un milieu sécuritaire et adapté, dans lequel sont proposés des services psychosociaux, d'accompagnement et d'orientation, de même que des activités favorisant la transition vers une vie autonome, exempte de violence. Selon les plus récentes données, Santé-Québec soutient les services de 109 maisons d'aide et d'hébergement de 1re étape (MH1) et 55 maisons d'hébergement de 2e étape (MH2).

Citations :

« Grâce à ce soutien financier, les maisons d'hébergement seront mieux outillées pour répondre à l'augmentation des besoins, tout en maintenant la qualité des interventions et des services offerts aux femmes et aux enfants qu'elles accompagnent. Les besoins sont criants, et nous nous faisons un devoir d'agir concrètement pour y répondre en appuyant les actions faites sur le terrain, dans la communauté, près des personnes victimes de violence et de leur famille. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Les maisons d'hébergement ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre la violence conjugale : elles offrent aux femmes et à leurs enfants un lieu sécuritaire et l'accompagnement nécessaire pour se reconstruire. Ce travail quotidien est essentiel afin de lutter efficacement contre la violence conjugale et s'ajoute à un bouquet de mesures mises en place par notre gouvernement pour prévenir la violence conjugale et mieux protéger les victimes. Notre gouvernement est pleinement engagé à les soutenir concrètement. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Dans les dernières années, une hausse soutenue des demandes de services formulées par les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants a été observée, alors que les maisons d'hébergement font face à des défis croissants pour y répondre.

Actuellement, une forte pression sur la capacité d'accueil du réseau est attribuable à une augmentation des taux d'occupation en MH1. Ceci a engendré de nombreux refus d'admission, ainsi qu'un allongement des listes d'attente pour des services externes destinés aux femmes non hébergées ou en attente d'hébergement et une augmentation du délai moyen pour accéder à ces services. À cela s'ajoute une complexification des situations vécues par les femmes hébergées, ce qui nécessite des accompagnements plus intensifs et de plus longue durée.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584