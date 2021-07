C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président et chef de la direction de la Firme, Alexandre Latour, en compagnie de la mairesse de Ste-Adèle, madame Nadine Brière et du Préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut, monsieur André Genest, devant un parterre d'invités triés sur le volet.

Le campus prendra forme avec l'édification de deux bâtiments distincts qui offriront aux employés de tous les horizons d'Équipe Laurence un espace de vie et de travail en lien direct avec la nature, facilitant du même souffle la réalisation de projets de recherche et développement en ingénierie civile.

« Sans être présomptueux, nous cultivons la vision et la volonté de faire de ce tout nouveau campus un carrefour professionnel capable de contribuer à faire rayonner le génie civil dans toute la sphère de l'économie québécoise » a dit le président et chef de la direction, Alexandre Latour, en soulignant qu'Équipe Laurence, qui allie la fougue de la jeunesse à la force de l'expérience, entend devenir la nouvelle référence dans le domaine.

« Nous sommes fiers d'accueillir cet investissement d'importance et ce projet inédit qui capitalisera sur une foule de concepts écoresponsables reliés au développement durable » a pour sa part indiqué la mairesse de Ste-Adèle, madame Nadine Brière qui a insisté sur le fait que le côté unique et inédit de ce complexe, au plan environnemental notamment, saura conférer un caractère d'exception au site dont les immeubles seront chauffés et climatisés, s'inspirant des principes de la géothermie, à même l'énergie produite par les bassins de rétention et étangs aérés à proximité de l'usine de traitement des eaux usées de la municipalité.

Quant à lui, le Préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut, monsieur André Genest, s'est déclaré conforté par le fait que le développement d'un tel campus au cœur même de la MRC allait contribuer au développement non seulement de Ste-Adèle, mais à celui de l'ensemble du territoire de la MRC, en développant une identité professionnelle et commerciale renouvelée pour les Pays-d'en-Haut.

Outre la présence de pavés perméables et alvéolés à la grandeur du site, toutes les technologies avancées seront mises à contribution en matière de traitement des eaux pluviales qui sera assuré par un tout nouveau procédé conçu par les ingénieurs du Campus de génie civil Équipe Laurence (en instance brevet), de gestion des égouts sanitaires, de récupération des eaux de toits tant pour la gestion des toilettes que pour les fins d'irrigation. Toutes les innovations seront par ailleurs monitorées pour avoir un suivi en direct. Et, les données seront visibles en temps réel depuis la salle d'attente du bâtiment principal.

« En plus d'être une inspiration en matière de développement durable et d'efficacité énergétique, le Campus de génie civil Équipe Laurence s'imposera comme un centre d'attraction pour un bassin de jeunes talents qui, aujourd'hui, capitalisent sur un écosystème de travail qui offre un équilibre travail-nature d'exception, sans compter l'occasion de vivre une harmonie entre travail et famille en pleine nature » a poursuivi monsieur Latour. Aux confins de 2 cours d'eau, le site, parsemé de boisés et de verdure, offrira aux employés des postes de travail extérieurs branchés et des sentiers pédestres à des fins de détente ponctuelle.

Celui-ci a conclu en se disant convaincu que le Campus de génie civil Équipe Laurence sera appelé à croître au fil des ans en offrant la capacité d'accueillir sur son site d'autres entreprises périphériques de services professionnels spécialisés; celui-ci en offrant la capacité avec ses 1 million de pieds carrés.

Renseignements: Source : Alexandre Latour, ing., Président et chef de la direction ; Contact : Alexandre Dumas, M. 514 898-4636, [email protected]