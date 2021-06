Un investissement de 532 000 $ pour la mise en valeur du Saint-Laurent touristique à l'île d'Orléans

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la construction d'un bâtiment multifonctionnel de deux étages au parc maritime de Saint-Laurent grâce à l'attribution d'une aide financière de 532 000 $. Cette initiative, qui inclut l'installation d'une grande terrasse extérieure orientée vers le fleuve, permettra d'augmenter la capacité d'accueil des visiteurs, faisant passer la période d'activité du parc de deux à trois saisons.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

De cette somme, 432 000 $ proviennent du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) , volet 4 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique du ministère du Tourisme. De plus, un montant de 100 000 $ est accordé par le Secrétariat à la Capitale-Nationale dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

« Riche d'une histoire bien mise en valeur, le parc maritime de Saint-Laurent est un site enchanteur qui offre une vue magnifique sur le fleuve. L'ajout d'un bâtiment multifonctionnel séduira assurément un grand nombre de visiteurs, en plus de susciter l'intérêt d'organisateurs d'événements ou de réceptions. Ce projet est l'illustration parfaite du leadership et de la créativité de nos entreprises touristiques. Je suis convaincue qu'il sera un atout majeur pour l'île d'Orléans, dans une perspective de relance touristique et de développement de l'offre à plus long terme. Bravo aux promoteurs du projet pour leur vision! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis convaincue que cet investissement apportera un vent nouveau à notre majestueuse île d'Orléans. La nouvelle infrastructure permettra, en outre, d'accueillir plus de visiteurs. Heureux mélange de culture et de nature, ce site unique deviendra un lieu privilégié pour les amoureux du fleuve Saint-Laurent et les passionnés d'histoire maritime. Par cette contribution, le Secrétariat à la Capitale-Nationale affirme sa volonté de participer à l'essor du tourisme et de l'économie de notre belle région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis vraiment très heureuse de cet investissement gouvernemental. En plus de permettre au parc maritime de Saint-Laurent de prolonger sa saison touristique pour le plus grand plaisir des amateurs d'histoire, davantage de visiteurs pourront profiter d'une vue exceptionnelle sur notre majestueux fleuve. Je salue le travail des acteurs de notre industrie touristique ainsi que leur vision d'avenir. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Le pavillon de 4 000 pieds carrés comprendra notamment :





un hall d'accueil facilitant la réception des groupes organisés;



une salle d'exposition permanente sur le chantier maritime qui retracera l'histoire du site;



une salle multifonctionnelle qui pourra servir de lieu d'exposition temporaire et de salle de réunion ou de réception d'une capacité de 50 à 70 personnes;



un espace d'entreposage pour les artefacts.





Le PSSDT a pour objectifs de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable, et de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.





Le volet 4 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique vise à augmenter l'achalandage en soutenant la structuration de l'offre des routes et des circuits touristiques liant les pôles du Saint-Laurent .

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

