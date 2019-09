Un interlocuteur est nommé pour diriger la transformation de l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - L'Office de commercialisation du poisson d'eau douce (OCPED) joue un rôle vital dans la collecte, la transformation et la commercialisation du poisson d'eau douce pour le compte de près de 1 600 pêcheurs, dont la plupart vivent dans des collectivités autochtones qui dépendent de ce service essentiel.

En juillet 2019, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a publié le rapport final du Comité consultatif : Transformation de l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce. Dans ses recommandations, le Comité reconnaît la possibilité d'un modèle de pêche dirigée par les pêcheurs ou d'un modèle de partenariat pour notre pêche dans les eaux intérieures, l'accent étant mis sur le rassemblement et le leadership des groupes de pêcheurs sous l'égide d'un OCPED transformé. À cette fin, il a également recommandé la nomination d'un interlocuteur pour faciliter le processus de transformation.

S'appuyant sur les recommandations du Comité, le ministre Wilkinson a annoncé aujourd'hui que Kevin G. Anderson sera l'interlocuteur dévoué à la direction des prochaines étapes du processus de transformation.

Agissant comme agent de liaison entre les pêcheurs, les groupes autochtones et d'autres partenaires, l'interlocuteur travaillera directement avec les associations de pêcheurs, les coopératives et d'autres partenaires pour évaluer la volonté et la capacité de l'industrie à soutenir et à coopérer dans le cadre d'un modèle dirigé par les pêcheurs.

L'interlocuteur travaillera également à établir un comité de représentants de l'industrie de la pêche afin d'améliorer les communications et l'échange d'information au sein de l'industrie et avec l'OCPED, et de promouvoir des solutions dirigées par l'industrie qui appuient les ambitions des pêcheurs pour l'avenir des pêches intérieures. Le Comité offrira aussi des occasions de collaborer et de se concerter au sein de l'industrie, et jettera les bases de la transformation.



L'OCPED continuera de fonctionner normalement et de servir les intérêts des pêcheurs tout au long du processus dirigé par l'interlocuteur.

Citation

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la viabilité à long terme de l'industrie de la pêche en eau douce, qui revêt une importance particulière pour les peuples autochtones des collectivités éloignées et nordiques. Un interlocuteur spécialement dévoué aidera à mobiliser les pêcheurs de l'Ouest et du Nord du Canada, et facilitera l'adoption de solutions dirigées par l'industrie pour assurer la croissance et la durabilité de cette importante industrie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

À propos de Kevin G. Anderson, interlocuteur

Kevin Anderson est diplômé de la London School of Economics and Political Science , spécialisé en politique maritime.

est diplômé de la , spécialisé en politique maritime. M. Anderson a commencé sa carrière au MPO à titre d'agent des pêches en 1991 et a passé la majeure partie de sa carrière au bureau régional de Terre-Neuve-et- Labrador (T.-N.-L.), où il a occupé différents postes de direction pendant 28 ans.

(T.-N.-L.), où il a occupé différents postes de direction pendant 28 ans. M. Anderson a été directeur de la division de Conservation et Protection en 2008 avant de devenir directeur régional de la Gestion des pêches en 2012, puis a été nommé directeur général régional à Terre-Neuve-et- Labrador en 2016. Grâce à ces postes, il a été en mesure de diriger et de démontrer ses vastes connaissances et son expérience des pêches marines et intérieures du Canada .

en 2016. Grâce à ces postes, il a été en mesure de diriger et de démontrer ses vastes connaissances et son expérience des pêches marines et intérieures du . Il a joué un rôle déterminant dans la conclusion et la signature de l'entente historique de réconciliation entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations côtières de la Colombie-Britannique, ainsi que de l'Entente de gestion concertée du saumon du Fraser entre le MPO et le Conseil de gestion du saumon du Fraser. Il continue d'appuyer les négociations et les rapprochements avec d'autres Premières Nations de la Colombie-Britannique et du Canada atlantique.

et les Premières Nations côtières de la Colombie-Britannique, ainsi que de l'Entente de gestion concertée du saumon du Fraser entre le MPO et le gestion du saumon du Fraser. Il continue d'appuyer les négociations et les rapprochements avec d'autres Premières Nations de la Colombie-Britannique et du atlantique. L'expérience de M. Anderson est axée sur les domaines de la gestion des pêches, de l'application de la loi, de la protection de l'habitat, de la durabilité et des relations et négociations autochtones. Il continue également d'offrir des cours de maîtrise en politique des pêches à l'Université Memorial de St. John's .

À propos de l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce (OCPED)

L'OCPED est une société d'État fédérale qui a été établie en 1969 et dont le siège social se trouve à Winnipeg , au Manitoba .

, au . En vertu de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce , l'Office a le droit exclusif d'acheter et de commercialiser le poisson d'eau douce dans les marchés interprovinciaux et d'exportation. Cette prérogative s'applique aux produits désignés fournis par les administrations participantes.

, l'Office a le droit exclusif d'acheter et de commercialiser le poisson d'eau douce dans les marchés interprovinciaux et d'exportation. Cette prérogative s'applique aux produits désignés par les administrations participantes. L'OCPED a pour mandat d'acheter tout le poisson pêché légalement qui est à vendre sur son territoire de compétence et de le commercialiser dans les règles, de promouvoir les marchés internationaux, d'accroître le commerce du poisson et les bénéfices des pêcheurs. L'OCPED s'acquitte de son mandat au moyen d'une mise en marché efficace, d'une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la transformation à valeur ajoutée des produits de la pêche en eau douce de grande qualité.

