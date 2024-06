Un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes sera construit à Lévis grâce à un partenariat novateur

LÉVIS, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Lévis, annoncent la construction dans les deux prochaines années d'un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour personnes âgées autonomes. Le financement de ces logements découle de la récente Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL).

L'immeuble de six étages, qui sera bâti à Lévis, représente un investissement gouvernemental de 23,5 M$, auxquels s'ajoute la contribution de la Ville de Lévis, qui cédera le terrain et offrira certains congés de taxes et de coûts de raccordement. Un don philanthropique de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier. Le chantier devrait être terminé au printemps 2026. Au terme des travaux, c'est l'Office municipal d'habitation de Lévis qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment à l'aide d'un fonds de prévoyance de 500 000 $ offert par Mission Unitaînés. Il fera également la sélection des personnes qui y résideront.

Ce milieu de vie comprendra 100 logements, dont le loyer variera en fonction de la superficie. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. Le loyer mensuel sera fixé à environ 595 $ pour un studio et 900 $ pour un logement de deux chambres.

C'est le ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et le député de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, qui en font l'annonce. Ils sont accompagnés du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, et de la présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Mme Caroline Sauriol.

Un partenariat multipartite et novateur

Un investissement total de 235 M$ provenant des deux ordres de gouvernement financera la construction de 10 immeubles de 100 logements, qui seront érigés dans 10 villes du Québec, dont Lévis.

Le financement gouvernemental est lié aux 900 M$ du gouvernement fédéral versé au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements et aux nouveaux investissements de 900 M$ annoncés par le Québec lors de sa mise à jour économique de l'automne 2023.

La contribution de chaque municipalité engagée dans un projet de construction représente entre 3 M$ et 5 M$, en nature ou sous forme de subvention. Cela inclut la cession d'un terrain prêt pour la construction, un congé de taxes pour une durée de trois années à compter de la date de cession du terrain avec le bâtiment, un permis de construction (ou subventions équivalentes) et les raccordements aux services.

Quant à l'organisme caritatif Mission Unitaînés, il prendra en charge le développement et la réalisation des 10 bâtiments. Au terme de la construction, il remettra à la municipalité ou à un organisme à but non lucratif désigné par la municipalité - dans le cas de Lévis, l'Office municipal d'habitation de Lévis - un bâtiment prêt à être mis en service pour une somme symbolique, et ce, sans hypothèque. De plus, chacun des immeubles sera doté d'un fonds de réserve de 500 000 $ provenant d'un don philanthropique de M. Luc Maurice. D'autres partenaires viendront compléter le financement par des contributions philanthropiques destinées à bonifier la qualité de vie des résidentes et résidents.

Notamment grâce aux économies d'échelle réalisées et à l'expertise des partenaires, ce nouveau modèle présente l'avantage de créer 1 000 logements dans plusieurs régions du Québec à un coût inférieur aux logements actuellement en construction par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il permet également d'assurer que les immeubles seront exempts de dettes.

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec l'organisme Mission Unitaînés est la preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec notre partenaire fédéral et les municipalités, pour mieux loger les personnes âgées au Québec. Ce projet m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. On est résolus à livrer des résultats à travers ce partenariat. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, y compris nos ainés. C'est pourquoi l'une des priorités du Budget canadien de 2024 est de rendre le logement plus abordable pour tous. Grâce à des projets de partenariat comme celui avec Mission Unitaînés, nous innovons pour améliorer la vie de nos communautés. En construisant 100 nouveaux logements à Lévis, on offre ainsi à des centaines d'aînés un chez-soi chaleureux et sécuritaire pour mieux vieillir dans la dignité. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit de la belle collaboration entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la ville de Lévis et Mission Unitaînés afin de construire plus de logements abordables, plus rapidement. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec

« Nos aînés sont les bâtisseurs du Québec d'aujourd'hui. Ils méritent de vivre dans des endroits chaleureux et modernes, où ils pourront aspirer à la dignité et à une belle qualité de vie. C'est pourquoi le gouvernement veut construire rapidement plus de logements abordables, sans compromis sur la qualité. Grâce aux projets de Mission Unitaînés, de nombreux Lévisiennes et Lévisiens profiteront bientôt de nouveaux logements sociaux et adaptés, bâtis au cœur de notre communauté. Je me réjouis de cette superbe nouvelle pour les citoyens et les aînés de toute la région de la Chaudière-Appalaches! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« La concrétisation du Fonds pour accélérer la construction de logements au Québec ouvre la voie à la mise en œuvre de solutions novatrices. Le partenariat entre Mission Unitaînés et les municipalités, soutenu par le financement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, permettra de construire plus de logements, plus rapidement pour loger adéquatement des milliers d'aînés à revenu faible ou modeste. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« L'accessibilité au logement étant l'une des priorités de la Ville de Lévis, nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Mission Unitaînés pour le développement d'un projet de logements sociaux sur notre territoire. Ces 100 nouvelles unités d'habitation seront synonymes de qualité de vie pour nos aînés, qui profiteront d'un milieu de vie sain, adapté à leurs besoins et propice à leur épanouissement. La construction de ces logements est un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif de créer 1000 logements sociaux et abordables d'ici 2031. Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial de même que l'organisme Mission Unitaînés pour leur contribution à ce projet tourné vers l'avenir, auquel nous sommes enchantés de participer. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« L'Office municipal d'habitation de Lévis se considère comme un partenaire privilégié dans cette belle réalisation. Nous sommes fiers de participer à offrir un milieu de vie adéquat, agréable et sécuritaire à nos aînés, piliers de notre société. Nous soulignons le geste altruiste de M. Luc Maurice ainsi que son implication dans « le mieux vivre ensemble ». Une initiative qui, nous l'espérons, pourra en inspirer plusieurs. Au plaisir d'accueillir bientôt nos nouveaux résidents! »

Gérard Truchon, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Lévis

« Ce projet porteur de sens rejoint la mission que je me suis donnée : contribuer au mieux-vieillir de notre société afin qu'elle se sente plus en sécurité, plus libre, plus heureuse et moins isolée. Vingt-cinq années d'intense activité dans la construction et l'aménagement de résidences pour personnes âgées m'ont apporté une bonne connaissance des besoins des aînés ainsi qu'une solide expertise en conception, construction et gestion de résidences pour aînés d'avant-garde. C'est cette expertise que je souhaite mettre aujourd'hui au service des personnes âgées moins nanties. Je suis aussi très reconnaissant à ceux qui y contribuent et permettent de concrétiser très rapidement ce superbe défi. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Les personnes âgées qui s'établiront dans ces logements pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ si elles y sont admissibles, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité qui accueille ces logements.

Le modèle financier a été conçu pour être en mesure d'offrir à long terme des logements dont le loyer correspondra à 25 % du revenu des résidents. Le loyer est établi au coût moyen de 595 $ par mois pour un logement d'une chambre à coucher, chauffé-éclairé et avec le Wi-Fi inclus. Les hausses de loyer seront limitées par les ententes avec la SHQ dans le but de maintenir l'abordabilité pour les années à venir.

