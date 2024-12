SASKATOON, SK, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Les désignations historiques nationales illustrent les moments qui ont marqué l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et nous rapprochent de notre passé, enrichissant notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays.

Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont commémoré aujourd'hui l'importance historique nationale d'Ethel Catherwood. Une cérémonie spéciale a eu lieu à Saskatoon avec Valerie Korinek, la représentante de la Saskatchewan au sein de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, ainsi que des élèves de l'école secondaire Bedford Road Collegiate et des membres de la communauté locale.

Ethel Catherwood était une athlète de calibre mondial qui a amélioré les possibilités de compétition des femmes en athlétisme à une époque où les femmes devaient lutter pour se frayer un chemin jusqu'aux compétitions internationales. Entre 1926 et 1930, elle a établi de multiples records nationaux et mondiaux de saut en hauteur et de lancer du javelot tout en faisant face à un sexisme endémique en tant que jeune femme. Elle a remporté la médaille d'or au saut en hauteur aux Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928, les premiers à inclure l'athlétisme féminin. Grâce à son succès en saut en hauteur, elle a contribué à faire évoluer l'opinion publique sur les capacités athlétiques des femmes, ce qui a permis aux athlètes féminines d'avoir accès à des possibilités futures en athlétisme et dans d'autres sports.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne, notamment les jeunes, à renouer avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale.

Citations

« Le gouvernement du Canada est résolu à faire découvrir à la population canadienne les personnes, les lieux et les événements importants qui ont contribué à l'histoire riche et variée de notre pays. À une époque où les femmes luttaient pour leurs droits et pour l'égalité des chances, Ethel Catherwood a su montrer ce que les femmes étaient capables d'accomplir dans le sport. Les performances d'Ethel Catherwood, qui est la première Canadienne à remporter une médaille d'or olympique en athlétisme, ont fait changer les mentalités et ont contribué à assurer la participation à long terme des femmes aux épreuves olympiques d'athlétisme. J'invite l'ensemble de la population canadienne à en apprendre davantage sur Ethel Catherwood et à se laisser inspirer par ses habiletés athlétiques et ses convictions. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Il est assez difficile de trouver une coupure de journal de l'époque qui ne parle pas de ses attributs physiques, de sa beauté, de ses longues jambes, de son grand torse. Chaque fois qu'on parlait d'elle, il était question de tout ça. Au lieu de parler de ses performances ou autres. Je sais que c'est quelque chose qui l'a beaucoup dérangée. »

John Godfrey

Petit-neveu d'Ethel Catherwood

Les faits en bref

Les brillantes performances d'Ethel Catherwood et de ses coéquipières au sein des « Matchless Six » (les six incomparables) ont permis au Canada de remporter quatre médailles et d'affirmer la place des femmes en athlétisme olympique.

de remporter quatre médailles et d'affirmer la place des femmes en athlétisme olympique. Ethel Catherwood a gagné la médaille d'or au saut en hauteur, et le reste de l'équipe a remporté l'or au relais, ainsi que l'argent et le bronze au sprint de 100 mètres.

Elle est la seule Canadienne à avoir gagné une médaille d'or olympique à une épreuve individuelle d'athlétisme au XX e siècle.

siècle. Fanny « Bobbie » Rosenfeld, l'une de ses coéquipières des « Matchless Six », est aussi une personne d'importance historique nationale.

Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et à ce que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne.

Document connexe

Document d'information : Ethel Catherwood

Liens connexes

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

http://www.twitter.com/parkscanada

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Lisa Leuty, Agente, relations publiques et communications, Parcs Canada, 306-514-0593, [email protected]; Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]