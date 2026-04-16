DAAJING GIIDS, BC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La déclaration exacte des prises de poisson est essentielle pour assurer la gestion durable des stocks et soutenir les mesures de conservation. Elle a également une incidence sur la sécurité alimentaire et sur la capacité du Canada à respecter ses obligations découlant des traités et des accords internationaux. En vertu de la Loi sur les pêches du Canada, il est illégal pour quiconque de faire une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un agent des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO). Le non-respect de cette règle peut entraîner de graves conséquences.

Écusson de Conservation et Protection porté par les agents des pêches. (Groupe CNW/Pêches et Oceans Canada)

La présentation de faux documents, la formulation de déclarations fausses ou trompeuses à l'intention d'un agent des pêches et la possession d'une quantité de poisson dépassant la limite autorisée ont récemment conduit à la condamnation avec amende d'un guide de pêche professionnel de Haida Gwaii. Le 5 mars 2026, devant la Cour provinciale de Daajing Giids, Jean-Marc Cyr a été reconnu coupable de ces infractions au titre de la Loi sur les pêches et condamné à payer une amende totale de 12 000 $. Cette affaire fait suite à deux inspections menées par des agents des pêches du MPO sur une période de deux semaines, alors que M. Cyr organisait des sorties de pêche à Haida Gwaii.

Lors d'une inspection menée en juillet 2023, les agents des pêches ont constaté que M. Cyr avait atteint la limite annuelle autorisée au titre de son permis de pêche pour le saumon chinook et qu'il avait également déclaré avoir pêché sept flétans. Cependant, lors d'une deuxième inspection réalisée en août 2023, M. Cyr a présenté un permis de pêche contenant des informations différentes. Quand les agents lui ont demandé des explications concernant cette irrégularité, le guide a admis que le permis présenté lors de la deuxième inspection était une copie réimprimée. L'enquête a permis de déterminer que M. Cyr était en possession d'un saumon chinook et d'un flétan de plus que les limites autorisées et qu'il avait sciemment présenté de faux documents et fait une déclaration trompeuse aux agents des pêches.

Le MPO demeure résolu à assurer la protection des ressources marines et à faire appliquer la Loi sur les pêches. Le public est invité à signaler toute activité de pêche suspecte ou toute infraction potentielle. Toute personne disposant de tels renseignements peut composer le 1‑800‑465‑4336 pour joindre sans frais la ligne de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO, ou encore envoyer ces renseignements par courriel à [email protected].

Faits en bref

Les pêcheurs récréatifs de la région du Pacifique ne peuvent pêcher que 10 saumons chinooks et 10 flétans par saison.

Les pêcheurs et les guides sont tenus par la loi de consigner avec précision toutes les prises conservées et de présenter des documents valides et complets aux agents des pêches qui le leur demandent.

En plus de l'amende de 12 000 $ imposée à M. Cyr, le tribunal lui a ordonné de fournir une copie à jour de son permis de pêche, comprenant toutes les informations relatives aux prises consignées, au détachement de Daajing Giids de Pêches et Océans Canada pour chaque mois au cours duquel il guide des activités de pêche. Cette obligation sera en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2027.

La présente affaire souligne la responsabilité qui incombe aux guides de pêche professionnels de respecter des normes de conformité élevées, surtout lorsqu'ils accompagnent des clients qui peuvent ignorer les règlements fédéraux et provinciaux applicables à la pêche.

Liens connexes

Vie professionnelle d'un agent des pêches - https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/enf-loi/work-life-vie-professionnelle-fra.html

Restés branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook , Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements : Relations avec les médias, région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]